Du trenger heldigvis ikke en bachelor i økonomi for å forstå stipend og lån. Illustrasjonsbilde.

Så mye får studenter i måneden neste semester

Gjennom vårsemesterets seks måneder får studenter utbetalt 11.487 kroner i gjennomsnitt i måneden.

Publisert: Nå nettopp

Summen inkluderer både lån og stipend og er et gjennomsnitt av utbetalingene fra januar til juni.

Januar har som kjent det vi kaller «storstipendet», og har derfor en større utbetaling som trekker opp snittet.

Budsjett og penger kan være litt stressende når man er student. Derfor går vi gjennom det viktigste du trenger å vite om utbetalingene i denne saken.

Slik får du 11.487 i måneden

For å få til det tar vi utgangspunkt i utbetalingene:

Januar: 22.974 kroner

Februar-mai: 8615 kroner

Juni: 11.487 kroner

Som du ser har de fire månedene i midten litt lavere utbetaling, men dersom du ønsker å sitte med 11.487 hver måned, er løsningen overraskende enkel.

ENKELT? Så lett får du 11.478 kroner i måneden – tallene går enkelt opp i hverandre. Grafikk: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad

Sett halvparten av januar-storstipendet på en skjult konto i nettbanken din. Da sitter du igjen med 11.487 kroner i januar, og det samme beløpet på en sparekonto.

Delt på fire, samme antall måneder der du «bare» får i overkant av 8000 kroner, blir det 2872 kroner. Gir du deg selv de 2872 kronene i lønn i tillegg til utbetalingen fra Lånekassen sitter du igjen med 11.487 kroner hver måned.

Siste frist

Du trenger egentlig ikke stresse med å søke stipend og lån, fordi fristen for vårsemesteret er 15. mars 2022. Men det er jo for sent dersom du ønsker å motta penger allerede i januar.

Derfor kan du søke om studiestøtte allerede nå, og det gjør du her.

Krav for å få/låne penger

ha opptak i en utdanning

betale semesteravgift

signere avtalen om stipend og/eller lån

ha gyldig kontonummer. Vi får kontonummeret når du søker, eller du kan oppdatere det på Dine sider i etterkant.

I tillegg er kravet at studiestedet ditt bekrefter at du har opptak og at du er meldt opp til eksamen.

Utbetaling av lån og stipend er den 15. hver måned.

Kilde: Lånekassen

Hvor mye kan bli til stipend?

Hvis du bor hjemme har du ikke rett på stipend. Men dersom du bor borte kan 50.543 kroner av lånet bli til stipend. Det tilsvarer nøyaktig 40 prosent av det du normalt får utbetalt i semesteret: 126.357 kroner.

Det gjelder likevel bare dersom du består eksamen og grad, og samtidig har inntekt og formue under grensene.

Her kan du lese mer om forskjellen på stipend og lån.

GRAVID? Du har som regel rett på penger dersom du får barn mens du er student. Illustrasjonsbilde.

Ekstra behov

Det kan også være lurt å sjekke om du har rett på tilleggsstipend. Det gjelder for dem med nedsatt funksjonsevne, og derfor ikke kan jobbe ved siden av studiene. Da kan du få opptil 3900 kroner ekstra hver måned. Les mer om det her.

Dersom du venter barn i løpet av studieåret kan du normalt søke foreldrestipend. Det er noen unntak her og. Les mer om det her.