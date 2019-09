SVINDELFORSØK: Mottar du en slik SMS bør du slette den uten å trykke på lenken. Foto: Skjermdump

PostNord og Posten advarer mot svindel-SMS

Både Posten og PostNord advarer kunder mot SMS-er som forsøker å svindle dem.

«Det er dessverre spam og falske SMS i omløp, hvor avsender utgir seg for å være Posten. Mail og SMS er i flere utgaver, og har med pakkelevering å gjøre» skriver Posten på sin Facebook-side fredag ettermiddag.

De anbefaler sterkt at alle som får slike meldinger sletter dem uten å trykke på lenkene. Posten anbefaler kunder å bruke deres sporingsapp og pakkens sporingsnummer for å finne ut om pakken virkelig er sendt gjennom posten.

– Mer støy enn vanlig

Også PostNord har vært plaget med at folk har mottatt tekstmeldinger som tilsynelatende kommer fra dem.

– De siste dagene har det vært mer støy enn vanlig når det gjelder svindelforsøk, sier kommunikasjonsrådgiver Haakon Nikolai Olsen i PostNord til VG.

– Noen kan selvfølgelig være så uheldige og tro dette kommer fra oss, så derfor er vi stadig ute med forebyggende informasjon slik at flest mulig er kritiske når det gjelder deling av sensitiv informasjon. Da spesielt kredittkortinformasjon, fortsetter han.

– Klarer ikke beskytte oss

Fredag kveld la PostNord ut en advarsel på sine Facebook-sider.

ADVARER: PostNord har fått melding fra flere kunder som har fått slike SMS-er fra avsendere som utgir seg for å være dem. Foto: Skjermdump

– PostNord vil aldri under noen omstendigheter be deg om å fylle inn personopplysninger på hverken SMS, eller per e-post, sier Olsen.

Begge selskapene har tidligere meldt om lignende problemer.

– Svindel er ekstremt vanskelig å beskytte seg mot, da datakyndige mennesker enkelt fabrikkerer meldinger med selskapers identitet, og sender falske henvendelser til et stort antall tilfeldig valgte mottagere. Dessverre er ikke dette noe vi i PostNord klarer å beskytte oss mot, da disse operasjonene gjøres utenfor våre datasystemer, sier Olsen.

Publisert: 27.09.19 kl. 22:23







