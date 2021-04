Bare 1 av 5 har skrevet testament: Slik sikrer du arveoppgjøret

Har du ikke skrevet testament? Eller har du et testament med en upresis formulering? Det kan få store konsekvenser for arveoppgjøret. Her er rådene fra tre advokater med spesialkompetanse på arv og familierett.

Av Hans Petter Treider

Publisert: Nå nettopp