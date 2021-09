6 strømtriks: Spar titusener i året

Økte strømpriser i høst og vinter vil svi ekstra mye for norske familier. Her er strømtipsene ekspertene mener kan spare deg for mange tusen kroner i året.

Av Astrid Dalen og Hallgeir Kvadsheim

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden