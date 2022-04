Tegnene på psykisk vold i et parforhold

Det er ofte vanskelig å oppdage selv at man er i et forhold preget av psykisk vold. Her gir ekspertene deg 12 faresignaler som du bør være oppmerksom på.

Av Ida Lokland

Publisert: Nå nettopp

– Å bli utsatt for psykisk vold kan føre til at du mister all selvfølelse og tro på deg selv. At du nesten begynner å skjelve som et aspeløv og blir veldig engstelig og redd.