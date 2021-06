Sommerhytter til under 1,5 mill. i Sverige og Danmark

Slik kaprer du en «sommarstuga» i Sverige eller et feriehus i Danmark til den beste prisen.

Av Mona Langset

Publisert: Nå nettopp

Pandemien har gjort feriehus i eget land mer attraktive enn noen gang. Det gjelder like mye for svensker og dansker som for nordmenn. Hytteprisene har steget i hele Skandinavia.