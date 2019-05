VG møter Kjersti på mathandel på Manglerud i Oslo. Her er hun på grønnsaksbutikken. Hun mener grønnsakene ofte billigere der. Frode Hansen, VG

Grepene for bedre økonomi: Kjerstis familie har et matbudsjett på 5000 kroner

Du kan spare tusenlapper i måneden bare på matbudsjettet. Trebarnsmor Kjersti Grønseth halverte matbudsjettet og handler mat til fem for 5000 kroner i måneden. Her er hennes og ekspertenes sparetips for norske familier.

– Jeg tror mange har mye å spare på ved å ta enkle grep, sier trebarnsmor Kjersti Grønseth (35).