De vanligste svindelmetodene: − Spiller på tillit, frykt, fristelser og tidspress

Svindlerne vet hva vi gjør før jul og forsøker å utnytte det. Én gruppe er spesielt utsatt. Her er de vanligste svindelmetodene akkurat nå – og slik kan du avsløre dem.

Nettsvindel er stadig et problem. Svindlere tar i bruk SMS, oppringinger, e-post, apper og falske nettsider for å loppe uvitende og godtroende nordmenn for penger.