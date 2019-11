Stor test av ferdigretter: – Denne lager du ikke bedre selv

I løpet av et år kjøper nordmenn ferdigmatretter for nesten tre milliarder kroner. Men det er vanskelig å orientere seg i jungelen av nye retter. Hvilke er best?

Nå nettopp

En fransk gryterett, italiensk lasagne, marokkansk lam eller til og med baconwurst med stappe. Alle ble danket ut av en tradisjonsrik kjøttsuppe fra Trøndelag som gikk til topps i NM i ferdigmat.