MAGISK KREDITT: Det kan være fristende å ta opp et verdipapirlån eller et forbrukslån for å prøve lykken på markedet. Men hvor lurt er det egentlig?

Har du lyst til å låne penger for å kjøpe aksjer?

Da bør du lese dette først.

Nå nettopp

Investering av lånepenger i aksjemarkedet er finansiell ekstremsport og en dårlig idé, mener professor ved Norges Handelshøyskole (NHH) Trond Døskeland. Men det finnes én gruppe han råder til å overveie muligheten.

– Det er veldig spesielle tider nå: Alle skal investere. Mange kaster seg på, skal spekulere og bli rike i fei, sier han.

Med historisk lave renter vil noen hevde at det er tiden for å «få pengene til å jobbe for deg» ved å ta opp lån og investere pengene på aksjemarkedet. Men generelt er det en dårlig løsning for vanlige folk, advarer Døskeland.

Han forklarer at du risikerer å tape mer enn du rent praktisk har av penger, og at det i verste fall kan sette i gang en ond spiral som du ikke vil være en del av.

– Lånefinansiering er en litt skummel sak. Det er ikke så lett å se den totale risikoen. Når du øker opp innsatsen mange ganger får du også så stor innsats at du kan tape veldig mye. Da får du det ikke bra, sier han og gir et eksempel:

– Du har for eksempel 10.000 kroner, og låner 90.000. Da har du 100.000 kroner å kjøpe aksjer for. Så halverer de seg til 50.000. Da sitter du igjen med et lån på 40.000 kroner. Du har både tapt dine egne 10.000 og de lånte pengene, sier han.

Professor Trond M. Døskeland. Foto: Helge Skodvin

Låneinvestering kan gjøres gjennom verdipapirlån hos bankene, forbrukslån eller å ta opp mer lån på boliglånet. Men hvis du ikke allerede har god råd eller sikkerhet i eiendeler, er lån til aksjeinvesteringer altså noe du bør være forsiktig med, ifølge NHH-professoren. Særlig hvis formålet er å prøve å vinne igjen noe du har tapt, fraråder han å ta sjansen på aksjemarkedet:

– Jeg ville aldri tatt opp for eksempel et forbrukslån for å vinne på aksjemarkedet. Det er ekstremsport for å si det sånn, sier han.

– Men i dagens marked, med boliglånsrente helt ned mot 1,3 prosent. Er det ikke rimelig trygt å låne opp litt på huset og investere det i for eksempel et indeksfond?

– Nei, fordi det er investeringen som er usikker. Om renten er 1,3 prosent eller for eksempel 3 prosent er ikke det som er den store risikoen, sier Døskeland.

Pass på FOMO

– Hovedregelen er at du ikke bør investere penger du ikke har råd til å tape. Knyttet til de fleste låneopptak har man en gjeldsforpliktelse uavhengig av hvordan det går med pengene. Med lånte penger øker også nedsiderisikoen, altså risikoen for å tape egenkapitalen. Det er noe man bør være skeptisk til, sier datajournalist i Morningstar Christopher Greiner.

Han er bekymret for at folk blir grepet av såkalt FOMO, fear of missing out, når de leser i mediene om aksjer «for eksempel alle disse grønne aksjene» som har doblet seg på kort tid.

– Det blir fort en tankegang om at: «Åh, dette kunne jeg tatt del i hvis jeg hadde hatt penger». Det er en kortsiktig tankegang – man har lyst til å få med seg den gevinsten nå. Det kan være farlig, spesielt hvis du tenker at du kunne doblet avkastningen hvis du hadde lånt penger, sier Greiner.

Til kontrast mener datajournalisten nemlig at aksjeinvesteringer bør rettes mot det lange løp, og at man bør ha en lang sparehorisont ettersom det er dette de har sett gir positiv avkastning. Med lang tidshorisont mener Greiner minimum ti år. Generelt kan man si at jo lenger tidshorisont, jo lavere risiko, forklarer han.

FULL MARKEDSSYKLUS: – Du bør kunne stå gjennom en full markedssyklus med låneinvesteringer, sier datajournalist i Morningstar Christopher Greiner og mener dette er minimum ti år. Foto: Morningstar

Datajournalisten fremmer også problematikken som skapes på grunn av den spesielle situasjonen vi står i akkurat nå:

– Selv om det er rekordlave renter nå, må man også tenke på at ting kan snu. Rentene kan øke, inflasjonen kan øke, aksjemarkedet kan snu nedover. Det er på grunn av disse risikoene at det er viktig å ikke investere penger man ikke har råd til å tape. Spesielt når vi har sett at ting som vi ikke trodde kunne skje i markedet, allerede har skjedd. Det er ekstreme usikkerheter nå.

Og det er når markedet begynner å falle og du ikke har den lange tidshorisonten at problemene oppstår, ifølge Greiner – da kommer de psykologiske faktorene:

– Man liker ikke tap, så man selger i frykt. Så skrur markedet seg opp, og hvis man lar seg rive med av følelser blir man raskt konstant hengende etter; kjøper på topp og selger på bunn, sier han og legger til:

– Derfor er det viktig med disiplin: Sett et realistisk langsiktig mål og hold ved dette selv om markedet går opp og ned. Særlig når det går ned. Og det vil det gjøre.

Unntaket

Det finnens imidlertid unntak, mener Trond Døskeland ved NHH. Men kun for dem som allerede er godt stilt med svært god økonomi. De som egentlig er ganske rike fra før av.

Professoren gir et eksempel på et par i 50-årene som eier og har sikkerhet i en bolig til en verdi av 10 millioner kroner. Ifølge Døskeland kan det faktisk være en god idé for dette paret å låne opp litt mer på boliglånet og investere lånepengene i aksjefondet.

Årsaken? På den måten utligner de risikoen. På nåværende tidspunkt sitter de med all sikkerheten i en bolig. Men du kan risikere at boligverdien har sunket når du skal selge, poengterer han.

– Selv om de har en stor enebolig på Oslo Vest verdt nesten 10 millioner, er det likevel en risiko for at boligmarkedet krasjer når de skal selge. For å spe ut eggene, utligne risikoen, kan de investere litt i aksjemarkedet fremfor å betale ned alt på boliglånet så fort som mulig, sier Døskeland.

Døskeland tilføyer at hvis du skal gå inn i aksjemarkedet må du – på generell basis – alltid bli enig med deg selv om hva du sparer til. Er det sparing for kjappe gevinster eller langsiktig sparing? Det siste er det som er lurt å spare på – i globale indeksfond, ifølge Døskeland.

– Da sper du risikoen over hele verden, og du betaler ikke dyre gebyrer for å slå markedet som man har sett en ofte ikke klarer, grunngir han.

Nedenfor kan du se eksempler på priser på verdipapirlån hos ulike banker. Dersom du overtrekker kontoen din og låner mer enn du har avtale om, belastes du det som kalles en overtrekksrente.

Tilbyr gearing

En av dem som tilbyr verdipapirlån, eller gearing som det også kalles, er Nordnet. Daglig leder i Norge Anders Skaar forklarer at kundene deres har mulighet til å ta opp lån med sikkerhet i de aksjene de har investert i på Nordnets plattform.

– Hvor mye du kan låne bestemmes av sikkerheten som stilles. Har du en portefølje verdt 100.000 kroner bestående av for eksempel fond og større stabile aksjer så kan du få belåningsgrad på opp mot og over 80 prosent. Fond er jo en samling av aksjer og er dermed sikrere enn enkeltaksjer og har derfor ofte høyere belåningsgrad, sier han.

For å inngå et slikt verdipapirlån må du søke, og det gjennomføres en kredittsjekk. Nordnet ser over kundens portefølje, og det innvilges deretter en låneramme. De fleste får lånet sitt innvilget, men det krever at du har en viss inntekt og at du ikke sitter på noen betalingsanmerkninger, fortsetter Skar.

– Deretter er det opp til kunden å utnytte seg av lånerammen; bestemme hvor mye og hva lånepengene skal gå til, men siden giring medfører større risiko så legger vi mye ressurser i å gjøre tilgjengelig informasjon og opplæringsmateriell rundt hva du bør være oppmerksom på og hvordan du bør tenke når du belåner dine investeringer, sier Skar.

Anders Skar er Norgessjef i Nordnet Foto: Nordnet

Skar oppgir at mellom 10 og 15 prosent av Nordnet-kunder slike verdipapirlån. Fordi aksjene endrer seg i verdi innebærer det langt hyppigere og større svingninger i sikkerheten som stilles enn andre typer lån, vedgår han. Kunder som bruker denne muligheten er derfor ofte kunder som følger veldig tett med i markedet, ifølge Norgessjefen.

– Det ser vi på innlogging, frekvens på antall handler også videre, sier han, men avkrefter at det er et kriterium for å få innvilget verdipapirlån.

Videre sier han at de så en kraftig reduksjon i belåningen i mars da markedet falt. Nå har belåningen kommet tilbake etter markedet har stabilisert seg, men de er fortsatt ikke på samme lånenivå som før mars.

– Men er det ikke en dårlig idé å gi folk muligheten til å investere penger de ikke har?

– Å lånefinansiere investeringer er veldig vanlig. Folk gjør det når de kjøper bolig hele tiden. Men man skal være forsiktig og vite hva man gjør når man lånefinansierer aksje og fondsinvesteringer fordi markedet kan svinge veldig mye og det kan gå veldig fort. Man skal følge med på hva man gjør, sier Skar og fortsetter:

Han mener fordelen med lån i verdipapir er at du kan omsette umiddelbart. «Når du ser det faller, kan du komme deg ut med en gang».

– Den samme likviditeten finnes ikke i boligmarkedet. Da store selskaper falt tosifret prosent i mars, kom de aller fleste kundene seg ut før de fikk negativ egenkapital», påpeker han.

Les også:

