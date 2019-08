Student? Her er budsjettrådene du trenger!

På egne ben for første gang, og skal styre alt fra innkjøp av mat til betaling av regninger? Her er eksperttipsene du trenger for å ha kontroll på studentøkonomien.

Det er i perioden da du skal stå på egne ben for første gang, at du skaper vanene som skal følge deg inn i voksenlivet.