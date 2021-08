Slik klarer du å løpe 30 minutter i strekk

Løping er en enkel form for trening. Her er ekspertenes beste tips til hvordan du som utrent finner motivasjon til å komme i gang – og treningsprogrammet som gjør at du kommer i form på åtte uker.

Av Ida Lokland

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– En god løper har god fremdrift og fall i bevegelsene sine.