Stor guide: Slik påvirker snøforholdene hyttetrendene

Mye tyder på at det går en grense som bare blir mer og mer avgjørende for hvor vi ønsker å kjøpe fjellhytte. Sjekk også listen over hva som betyr mest for folk som er på jakt etter sitt eget fristed.

Edda Drægni

Astrid Dalen

For mindre enn 10 minutter siden

Når nordmenn drømmer om hytte, ser vi for oss en hytte i tregrensen, langt fra nærmeste nabo, med gode solforhold og helst med beliggenhet ved vannet.

Fra andre aviser