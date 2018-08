Slik tegner du som en serietegner

FORBRUKER 2018-08-19T09:51:22Z

«Hjalmar»-tegner Nils Axle Kanten deler sine beste tips for deg som ønsker å bli en bedre tegner.

Publisert: 19.08.18 11:51

– Jeg tror de fleste kan komme opp på et bra nivå, sier Nils Axle Kanten.

Han er best kjent for stripeserien Hjalmar, som er fast inventar i både VG og Pondus. Hovedkarakteren Hjalmar er sterkt inspirert av serieskaperen selv: En gitarspillende småbarnsfar som nettopp har fått seg hund.

Kanten står også bak serien Firekanta, er utdannet animatør og en dreven karikaturtegner. Fra hjemmekontoret på Ottestad i Hedmark forteller han hva som skal til for at tegneseriefigurene blir levende, uttrykksfulle og morsomme.

Underveis kan du se videoer som viser hvordan Kanten går til verks.

Begynn med en skisse

Kanten begynner som regel med en grov skisse av hele kroppen. Deretter går han løs på detaljene.

Med en skisse er det enklere å forandre ting underveis, i motsetning til hvis du begynner å «fintegne» med én gang.

– Man kan bli forelsket i sin egen tegning. Hvis man kommer på en ny idé som er bedre, vil man ikke gå tilbake og viske ut, for man har lagt så mye jobb i tegningen allerede.

Med en skisse er det lettere å lage en overordnet struktur over karakterens holdning, bevegelse og uttrykk. Det er også større sjanse for at hender og føtter blir plassert riktig i forhold til kroppen.

– Jeg kan fremdeles sitte i skisseboken og begynne med en nese. Men fallgruven er at du plutselig ikke har plass til bena på arket. Det er lurt å plassere figuren på formatet først, sier Kanten.

Øverst i artikkelen kan du se hvordan Hjalmar blir tegnet!

Når du skal tegne et hode, kan det være nyttig å ta utgangspunkt i sirkler og hjelpelinjer. Det kan sørge for at karakteren blir lik seg selv hver gang du tegner den.

Papir eller tegnebrett?

Hvis du bruker et digitalt tegnebrett koblet til datamaskinen, eller et nettbrett med støtte for tegning, kan skissen tegnes på et eget lag og dermed fjernes med et museklikk.

Men papir, blyant og penn kan fungere minst like bra. Da lønner det seg å tegne skissen med lette blyantstreker slik at de enkelt kan viskes ut når tusjen er påført.

Et tredje alternativ er å skaffe seg et lysbord.

– Jeg liker å bruke lysbord fordi jeg da kan tegne massevis av idéer uten å måtte være forsiktig. Så kan du legge et nytt ark oppå der og rentegne, gjerne med blyant. Og så bruker du tusj til slutt.

Enten du tegner på papir eller digitalt, er det enklere å få fine streker om du vrir litt rundt på arket underveis.

– Det er lettere å vri på arket enn å vri hånden i alle mulige retninger. Ofte er det fint å dra strekene mot deg. Da får du mer kontroll.

Uttrykk

For Nils Axle Kanten handler tegneserier i stor grad om tydelige uttrykk, kontraster og bevegelse. Han forsøker å unngå parallelle linjer og statiske positurer.

– Det er alltid kult å få en person til å gjøre noe. Ikke bare stå rett opp og ned.

Hvis du ønsker å forsterke uttrykket enda mer, har en tegneserietegner lov til å ty til effekter. For eksempel kan en røyksky symbolisere sinne, og små sirkler kan understreke at en person er trøtt.

Når du er i ferd med å utvikle en helt ny karakter, er det viktig å tenke at figuren skal stå i stil til personligheten. Skissen under viser tre forskjellige typer som er skapt med utgangspunkt i tre ulike hodefasonger:

Til slutt minner Hjalmar-skaperen om at det gjelder å finne sin egen strek:

– Det finnes jo mange tegnestiler. Noen er enkle i streken, mens andre er mer realistiske. Det spørs hvilken stil man er ute etter også. Det jeg ser etter i en tegneserie når det gjelder tegninger, er om de er livlige, har bra mimikk og en kul strek.