Så mye hytte får du for 2,3 millioner og under

Det bygges færre sommerhytter enn fjellhytter og mange har startet jakten på å sikre seg hytte til neste sommer. Her er 15 hytter til under 2,3 millioner kroner.

Christine Gulbrandsen

Nå nettopp

– Det er helt sikkert mulig å gjøre et hyttekupp i høst, samtidig er det nok en sjanse for at det er vanskeligere enn det har vært tidligere år.

