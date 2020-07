Jeroshan (25) fikk 350 000 i året for å studere

Halvparten av norsk ungdom sliter med å velge studieretning, viser ny undersøkelse. Nyutdannet flygeleder Jeroshan Daniel Alexander (23) fikk 350 000 i året under utdanningen.

– Det er mange jeg kjenner som sitter igjen med en enorm studiegjeld. Siden jeg fikk betalt under utdanningsløpet har jeg fått en pangstart på den økonomiske fronten sammenligner med mange andre. Det gjør at man raskere kan kjøpe seg for eksempel bolig og bil, sier 23-åringen fra Bergen.

Se oversikten over andre utdanninger med lønn lenger ned i saken.

