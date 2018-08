SPAR PENGER: VG ønsker å komme i kontakt med nordmenn som vurderer å reforhandle renten sin. Foto: DeanDrobot / iStockphoto

Slik kan du spare tusener på få minutter

Publisert: 02.08.18 13:47 Oppdatert: 02.08.18 13:58

FORBRUKER 2018-08-02T11:47:43Z

Mange betaler tusenvis av kroner for mye i renter på boliglånet hvert eneste år. Ofte er det nok å sette av et par minutter for å spare titusener. VG er på jakt etter deg som ønsker å få bedre rente.

Mange nordmenn er ikke klare over at det er mye å spare på og reforhandle renten på boliglånet.

VG skriver en stor sak om hvor lett det kan være å spare penger på boliglånet, og ønsker å komme i kontakt med personer som vurderer å reforhandle renten med banken. Ta kontakt med VGs journalist her.