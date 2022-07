De aller beste i VGs sommerøltest

På oppdrag fra VG har Ølakademiet testet hele 118 ulike sommerøl fra norske bryggerier. Og kvaliteten er i år svært god, med 8 seksere og 24 femmere på terningen.

Aller best ut kom to øl fra Marlobobo's Megabear, Diffused Blur, en New England IPA og mjødproduktet Stevnsberry Free Jazz. På toppen finner du også Rattklyng, en Gose fra Krecher. Alle disse tre fikk 97 poeng av 100 mulige!

Mange forbinder lyse og lette øl med sommer og i år var det to pilsner-produkter som fikk terningkast seks: Færderpils fra Færder Mikrobryggeri og A Smashing Pilsner 2 fra Haandbryggeriet.

Færderpils får du i butikken mens Haandbryggeriets pils må kjøpes på polet.

Kun fem alkoholfrie øl er med i testen og alle er radler, det vi si at de er smakstilsatt med frukt og- eller bær.

Aller best var Hansa Radler Aprikos og Hylleblomst som fikk en sterk firer av juryen.

JURYEN: Luis Herreros, daglig leder i Ølakademiet, pommelier, ølsommelier og kokk og Jørn Tore Persen pommelier, ølsommelier og kokk har vurdert årets sommerøl for VG.

Her er kremen av årets sommerøltest – de 8 aller beste av 118 produkter:

Marlobobo's Megabear Diffused Blur

Marlobobo's Megabear Diffused Blur

STIL: New England IPA

MENGDE: 0,44 l. Boks

ALKOHOL: 6.2 %

BATCH: #211

POENG: 97

UTSEENDE OG DUFT: Uklar gul. Dufter av gress, grønne urter, fersk sitrus og steinfrukt.

SMAK OG MUNNFØLELSE: Frisk sitrussaft, fruktkaramell og tropiske frukter i smaken. Meget godt balansert. Fremstår veldig fersk og fruktig. Medium lang ettersmak.

VURDERING: En innertier av en NEIPA.

Marlobobo Stevnsberry Free Jazz

Marlobobo – Stevnsberry Free Jazz (2021)

STIL: Mjød – Melomel

MENGDE: 0,38 l. Flaske

ALKOHOL: 10 %

BATCH: Vintage 2021

POENG: 97

UTSEENDE OG DUFT: Lett uklar mørkerød. Dufter kraftig av mørke bær, sure kirsebær og blomster.

SMAK OG MUNNFØLELSE: Sødmefylt og kraftig. Intense smaker av kirsebær, mørke bær, krydder og tørket frukt. Lang og tydelig ettersmak.

VURDERING: En intens og smakfull mjød for sene sommerkvelder. Mjød i toppklasse!

Krecher, Rattkyng

Krecher – Rattkyng

STIL: Gose

MENGDE: 0,33 l. Boks

ALKOHOL: 4.7 %

BATCH: C2048

POENG: 97

UTSEENDE OG DUFT: Uklar dyp rød. Dufter av røde bær, blomster og solbærsaft.

SMAK OG MUNNFØLELSE: Solbær og røde bær i smaken. Veldig naturlig og meget god balanse. Noe sødme i avslutningen. Medium lang ettersmak.

VURDERING: En deilig og frisk sommerøl med flotte naturlige smaker.

Marlobobo's Megabear, Uvula Drive-Thru

Marlobobo's Megabear – Uvula Drive-Thru

STIL: New England Dobbel IPA

MENGDE: 0,44 l. Boks

ALKOHOL: 8 %

BATCH: #212

POENG: 96

UTSEENDE OG DUFT: Uklar gul. Dufter av grønne urter, gress, sitrus og tropiske frukter.

SMAK OG MUNNFØLELSE: Urter, moden frukt, sitrus og krydder i smaken. Kraftig og god. Behagelig og godt balansert. Lang og god ettersmak.

VURDERING: En glimrende og smaksrik IPA.

Færder Mikrobryggeri, Færderpils

Færder Mikrobryggeri – Færderpils

STIL: Pilsner

MENGDE: 0,33 l. Flaske

ALKOHOL: 4.7 %

BATCH: #372

POENG: 96

UTSEENDE OG DUFT: Klar lys gyllen. Dufter lett av lyst brød, honning og vørter.

SMAK OG MUNNFØLELSE: Fint og friskt uttrykk med sitrus, urter, honning og lyst brød i smaken. Veldig godt balansert. Lett bitter avslutning. Medium lang ettersmak.

VURDERING: En god og stilriktig pils. Perfekt i solen!

Amundsen Bryggeri, Fruitopia

Amundsen Bryggeri – Fruitopia

STIL: Pastry Sour

MENGDE: 0,44 l. Boks

ALKOHOL: 6 %

BATCH: #712B

POENG: 96

UTSEENDE OG DUFT: Uklar gul. Dufter deilig av pasjonsfrukt, mango og ananas.

SMAK OG MUNNFØLELSE: Sødmefylt smak av mango og andre tropiske frukter, lett vanilje i midtpartiet. Fyldig konsistens med naturlige smaker. Meget godt balansert. Medium lang ettersmak.

VURDERING: En meget godt balansert, fyldig og sødmefylt surøl.

Nøgne Ø – Southern IPA

Nøgne Ø – Southern IPA

STIL: Pale Ale

MENGDE: 0,5 l. Boks

ALKOHOL: 4.5 %

BATCH: nr. 2519

POENG: 95

UTSEENDE OG DUFT: Uklar lys gul. Dufter veldig friskt av grønne urter, sitrus og gress.

SMAK OG MUNNFØLELSE: Tropiske frukter, sitrus og grapefruktskall. Superfrisk og veldig fruktig uttrykk. Flott bruk av humle. Godt balansert. Lett bitter avslutning.

VURDERING: En flott hazy pale ale med nydelig bruk av humle.

Haandbryggeriet, A Smashing Pilsner 2

Haandbryggeriet, A Smashing Pilsner 2

STIL: Tysk Pilsner

MENGDE: 0,44 l. Boks

ALKOHOL: 5.3 %

BATCH: #1599

POENG: 95

UTSEENDE OG DUFT: Klar lys gul. Dufter av sitrus, blomster, brød og krydder.

SMAK OG MUNNFØLELSE: Sitrus, grønne urter, honning og brød. Frisk og veldig godt balansert. Behagelig bitterhet i ettersmaken.

VURDERING: En glimrende pils i tysk ånd.