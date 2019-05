INNSTILT: Passasjerer ser på informasjonstavlen på Oslo Lufthavn Gardermoen i forbindelse med SAS streiken mandag denne uken. Foto: NTB scanpix

Kansellert SAS-fly? Dette kan du kreve

Er du en av 380.000 som har fått flyet kansellert i SAS-streiken, så kan du ha krav på en EU-kompensasjon. Men SAS mener de slipper å betale deg.

SAS må forholde seg til streikekostnader på over en milliard hvis det viser seg at de må utbetale standardkompensasjon til alle de streikerammede passasjerene.

For her snakker vi nemlig om mange passasjerer. Over 4000 avganger ble innstilt den siste uken, noe som rammet over 380.000 passasjerer.

Fredag hadde Transportklagenemnda mottatt mellom 20 og 30 klager.

Men, SAS mener at kanselleringene som følge av streiken ikke utløser kompensasjon og de avviser alle krav.

Etter gjeldende EU-lover har alle passasjerer som blir rammet av store forsinkelser eller kanselleringer krav på en kompensasjon fra flyselskapet.

Dette kalles EUs standardkompensasjon og kan gi opptil 600 euro i kompensasjon til kunden – alt etter lengden på flyturen.

– Ikke berettiget til kompensasjon

Plikten til å utbetale erstatning gjelder bare hvis det kan påvises at flyselskapet har ansvaret for at forsinkelsene eller kanselleringen oppstår.

Det er her SAS mener at selskapet ikke skal utbetale kompensasjon, noe informasjonssjef Knut Morten Johansen har gjentatt mange ganger under streiken.

INFOSJEF: Knut Morten Johansen er SAS’ informasjonssjef. Foto: Mattis Sandblad

– Passasjerer er ikke berettiget til kompensasjon dersom forsinkelsen eller kanselleringen skyldtes streik da dette er å betrakte som en ekstraordinær omstendighet utenfor flyselskapets faktiske kontroll, sa Johansen til nettstedet flysmart24.no.

Du må uansett klage til flyselskapet først.

– En forutsetning for å registrere en sak i Transportklagenemnda er at passasjeren har reklamert (klaget, red.anm.) til flyselskapet først. Det foreligger svar fra SAS i de sakene vi har sett på, opplyser daglig leder i Norsk Reiselivsforum, Anne B. Lea til e24.no

Reiselivsforumet er sekretariat for Transportklagenemnda og Pakkereisenemnda.

VG spør SAS om hvor mange som har tatt kontakt med dem.

– Vi har ingen tall på akkurat nå på hvor mange det er snakk om. Det er fullt fokus på å hjelpe folk som har fått sine bookinger kansellert, Det finnes informasjon om hvordan man skal ta kontakt med oss på våre hjemmesider, sier Troels Karlskov, pressekontakt i SAS lørdag.

Det er ikke alle som kjenner til at de kan kreve EUs standardkompensasjon.

Måtte kjøre 80 mil

Ellen Marie Vik (44) fra Kautokeino tok kontakt med VG under streiken. Hun var fortvilet fordi hun og fem andre skulle til Tyrkia fra Tromsø Lufthavn lørdag 27. april, men flyet var innstilt.

«Gjett om de små kommer til å bli skuffet :(«, skrev hun i VGs protokoll.

Hun tok kontakt med SAS, men de klarte ikke finne en alternativ flyging, og Ellen Marie måtte kaste seg rundt.

I TYRKIA: Her er (nesten) hele familien fra Kautokeino samlet i Alanya. Fra venstre Pia Helen, Ellen Marie, Malin Andrea, Ole Johan og Mariell. Foto: Privat

– Jeg lette på Google og fant en flyreise tur/retur Alanya med Freebird fra Umeå som ligger 80 mil fra Kautokeino. Vi kjørte hele natten og kom oss på et fly på morgenkvisten. Det var et under at det gikk, forteller hun.

Nå sitter de i bilen på vei tilbake fra Umeå etter å ha feriert en uke i Tyrkia. Vik forteller at hele turen inkludert hotell, bestilt gjennom TUI, ble avbestilt. Dette har de fått beskjed om at SAS vil refundere.

– Kjenner du til at dere kan søke om EUs standardkompensasjon?

– Nei, det vet jeg ikke, sier hun.

Men de kommer likevel ikke så galt ut av det økonomisk. Reisefølget sparte nemlig hele 14.000 kroner på den nye reisen i forhold til den de opprinnelig hadde.

LANG REISE: Mariell Nilsen og Tore Andre Pedersen Hagalid får seg litt søvn på flyplassen i Umeå. Foto: Privat

– Hvilke rettigheter har du?

Thomas Iversen er Forbrukerrådets ekspert på fly- og passasjerrettigheter.

Når flyet ditt er innstilt har du tre alternativer, sier Iversen til VG.

1. At flyselskapet skaffer deg en ny billett, for eksempel hos en samarbeidspartner slik at du kommer frem til destinasjonen din så kjapt som mulig. I disse tilfellene kan du kreve at flyselskapet tar vare på deg med hensyn til overnatting og forpleining (mat og drikke). Dette har SAS tilbudt og fulgt opp, i stor grad under streiken, ifølge Iversen.

2. At du booker om billetten til et annet tidspunkt. Kan du for eksempel utsette reisen til et annet tidspunkt frem i tid så skal du få ny billett til samme vilkår og samme pris som den opprinnelige.

3. At du ber om refusjon for billetten, inkl. skatter og avgifter. Ved dette alternativet kan du ikke kreve mat, drikke og overnatting.

I tillegg har som sagt alle passasjerer som flyr til eller fra et EU/EØS-land krav på standardkompensasjonen som ligger mellom 250 og 600 euro.

Er SAS-streiken et unntak?

Men EU-kompensasjonen har noen unntak:

– Flyselskapet kan frita seg ansvaret dersom kanselleringen er forårsaket av en ekstraordinær omstendighet. For eksempel ekstremvær, uforutsette sikkerhetstiltak, som ved et terroranslag og spesielle hendelser som at et fly trenger vedlikehold etter kollisjon med fugl. I disse situasjonene har man altså ikke krav på EU-kompensasjon.

EKSPERT: Thomas Iversen er Forbrukerrådets ekspert på fly- og passasjerrettigheter. Foto: Forbrukerrådet

Men om SAS-streiken er en slik unntakssituasjon er til en viss grad uvisst, mener Iversen.

– Dersom det er flygeledere eller annet bakkemannskap som streiker, så er det klart utenfor selskapets kontroll og vil frita selskapet ansvar for standardkompensasjon.

Spørsmålet er om en streik forårsaket av flyselskapets egne piloter kvalifiserer til kompensasjon?

– Det er på ingen måte åpenbart at alle streiker er ekstraordinære omstendigheter som fritar flyselskapet fra plikt til å betale standardisert kompensasjon til de reisende. Heller ikke den streiken vi nettopp har vært vitne til er en åpenbar ekstraordinær omstendighet, på tross av lengden og omfang. Vi har respekt for at SAS mener det motsatte, sier Iversen.

Men han viser til et tilfelle av en ulovlig streik hvor EU-domstolen konkluderte med at den ikke var en unntakssituasjon og passasjerene hadde således krav på standardkompensasjonen.

Send krav til SAS eller ekstern tilbyder

– Men SAS-streiken var jo lovlig, og da faller den vel innenfor kravene for kompensasjon?

– Når en ulovlig streik bli ansett for å være innenfor selskapets kontroll, så er det en naturlig slutning at også lovlige streiker er det. Det kan likevel tenkes unntak der årsaken til streiken i seg selv skyldes hendelser utenfor selskapets kontroll, sier han.

Passasjerer som har opplevd kanselleringer kan sende et krav til SAS direkte.

– Hva gjør du hvis du har kjøpt billetten hos en ekstern operatør som formidler SAS-flyginger?

– Forbrukere som ønsker å rette krav som følge av streiken, kontakter selskapet de har kjøpt billetter av. Formidlere av flybilletter vil være ansvarlig på samme måte som SAS selv.

Iversen viser til vedtak i Transportklagenemnda, hvor forbrukere har fått medhold i krav om standardkompensasjon i forbindelse med streik:

«Etter dette vil streik blant ansatte i eget selskap, lovlig eller ulovlig, ikke anses som en "ekstraordinær omstendighet" i forordningens forstand dersom den på grunn av sin karakter eller opprinnelse må anses for å være en del av flyselskapets vanlige aktivitetsutøvelse og må anses å ligge innenfor selskapets faktiske kontroll.

Jusprofessor tror passasjerene vil vinne om de går til gruppesøksmål

– Kommer Forbrukerrådet til å vurdere en sak på vegne av kunder mot SAS?

– Forbrukerrådet har ikke tatt stilling til om vi skal ta rettslige skritt for å avklare dette spørsmålet endelig. Forbrukere som mener seg urettmessig avvist av SAS, kan få saken sin behandlet av Transportklagenemnda i første omgang, sier Iversen. ​

