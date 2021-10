10 apper du kanskje ikke har hørt om

2. Throw No More

For å kaste mindre mat selges ofte varer som er i ferd med å gå ut på dato billigere i butikken. Men når man liker best å planlegge hva man skal ha før man står med handlekurven i hånden, er det vanskelig å ta høyde for datovarer. Der er «Throw No More» løsningen. I appen finner du oversikt over hvilke datovarer som ligger tilgjengelig i flere butikker.