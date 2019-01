Fra utrent til veltrent på 7 uker

TRONDHEIM (VG) Du trenger ikke trene i timevis for å komme i bedre form. Forskere ved NTNU har skreddersydd et program der du på syv uker kan gå fra å være utrent til veltrent. Se det her - og les om hvordan det gikk da fem personer testet oppskriften.

Denne reportasjen ble først publisert 27.01.2014.

Forskerne ved NTNU i Trondheim har studert høyintensitetstrening og hvordan det påvirker kroppen.