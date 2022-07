Slik får du en flott hage på budsjett

En fin hage trenger ikke å koste mye penger. Her er ekspertens råd til drømmehagen, uten at det koster skjorta.

Bjørnhild Fjeld

Publisert: I går 17:19

For et par år siden hoppet Marita Ryland av jobben i barnevernet og satset på eget firma med hage- og interiørveiledning sammen med ektemannen Per.