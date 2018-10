FORTSATT PRISKRIG: Du kan spare 486 kroner på å handle VGs matkurv i den aller billigste lavpriskjeden, sammenlignet med den dyreste supermarkedskjeden. Foto: Mattis Sandblad

VGs store matbørs: Spar 12.000 kr på mat

FORBRUKER 2018-10-12T09:57:59Z

VG har utvidet VGs store matbørs med en rekke nye varer. Det skulle vise seg å avgjøre hvilken kjede som vinner priskrigen. Og at det lønner seg å være prisbevisst er åpenbart: En familie kan spare 12.257 kroner i året på å bytte butikk.

Publisert: 12.10.18 10:48 Oppdatert: 12.10.18 11:57

Denne uken dro VGs journalister på handletur til seks store matvarekjedene for å sjekke hvilke som er billigst! Vi fylte handlekurvene i tre lavpriskjeder og tre supermarkeder i Oslo-området.

Og resultatet er tydelig: Extra er nå landets billigste, mens Spar kommer dyrest ut i VGs sjekk.

Spar er faktisk så mye som 15 prosent dyrere enn matbørsens billigste butikk, Extra!

Som ved tidligere pristester ser vi at kjedene fortsatt har nøyaktig like priser på mange varer, men VG kan denne gangen avsløre overraskende prisforskjeller blant de tre lavpriskjedene, sammenlignet med tidligere pristester.

Her kan du se hele pristesten

Se alle prisene: Her er hele VGs matbørs for oktober 2018

I høstens store matbørs har vi prissjekket hele 87 varer, hvorav 23 av disse er nye varer på matbørsens handleliste.

Det har tydeligvis tatt lavpriskjedene på sengen.

Til topps

For eksempel, Fish & Crisp gourmet og vaskemiddelet Omo Color power dose var vesentlig billigere hos Extra, og det gjorde at Coop-kjeden denne gangen vinner VGs matbørs, foran erkerivalene Kiwi og Rema 1000.

Det er tydelig at konkurransen er skarp blant billigkjedene. Rema vant VGs matbørs i februar, mens Kiwi vant matbørsen nå sist i juni.

Denne gangen må de begge se seg slått av Coops lavpriskjede Extra, hvor handlekurven ender på kroner 3259,30. Kiwis og Remas handlekurv er henholdsvis 56 kroner og 67 kroner dyrere enn matbørsvinneren.

Les også: Disse matvarene kan være farlige for hunden din

Hos supermarkedkjeden Spar, som kom dyrest ut i prissjekken, kostet handlekurven hele 485,87 kroner mer enn hos vinneren. Denne prisforskjellen er et resultat av at de er litt dyrere på nesten alle varene i børsen.

Se alle matbørsene: Her kan du se VGs store matbørs-spesial, der du kan sammenligne dagens priser med tidligere matbørser!

Fakta VGs matbørs ● Varene er handlet inn av VGs journalister i Oslo-området tirsdag 9. oktober 2018. Journalistene har opptrådt anonymt. Butikkene det er handlet i er Kiwi, Rema 1000, Extra, Meny, Spar og Coop Mega.

● Utgangspunktet er vareutvalget i den enkelte butikk på kjøpsdagen.

● Tilbudsvarer på kjøpsdagen er tatt med. Det er ikke tatt hensyn til rabattordninger eller medlemskap.

● Vareutvalget: Av 87 varer er 60 varer identiske merkevarer. 11 produkter er i kategorien frukt og grønnsaker. ● Når produsent eller merkevarenavn ikke er oppgitt, har vi valgt billigste produkt ut fra pris på hyllekant. Ved tvil har VGs journalister spurt betjeningen i den enkelte butikk. Mengden og størrelsen vi har vært ute etter fremgår av tabellen.

● Det er valgt billigste produkt i samme størrelse så nær oppgitt mengde på handlelisten som mulig. Vekten er omregnet der pakningsstørrelsen avviker. Dette gjelder for følgende varer: Entrecôte, Pepsi Max, hamburger, kyllingfilet, laks, hvetemel og olivenolje. ● Prisen i VGs matbørs er basert på kassekvittering. VG forholder seg utelukkende til kvitteringen, og forutsetter at butikkpersonalet har slått inn riktig pris på varen. I enkelte tilfeller har vi brukt pris på hyllekant hvis varen ikke var tilgjengelig i butikk. I disse tilfellene har VGs journalist fotografert prisen på hyllekanten. ● Alle varene er kjøpt og betalt av VG. Prisene er hentet inn uten kjedenes medvirkning. Vi tar forbehold om at prisen i VGs matbørs kan være endret etter kjøpsdato. ● Matvarene i VGs matbørs gis til Matsentralen i Oslo. ● Mengden av varer som er tatt med i VGs matbørs er i utgangspunktet i samsvar med SIFOs tall og skal representere et vanlig ukeforbruk for en familie på fire.

Vareutvalget spenner over både vått og tørt.

Butikkjedene det ble handlet i var lavpriskjedene Rema 1000, Kiwi og Extra, og supermarkedkjedene Meny, Coop Mega og Spar.

Lyst på fredags-biff? Stor test av kjedenes biffer (VG+)

Supermarkedene har større vareutvalg enn lavpriskjedene, som blant annet inkluderer ferskvarer som fisk og kjøtt.

Disse produktene ble særlig utslagsgivende for hvordan lavpriskjedene kommer ut i pristesten:

• Omo Color power dose

• Grilstad Gullsalami, skivet

• Findus Fish & Crisp gourmet

• Jarlsbergost, stort stykke

Resultatene:

Her er resultatene fra VGs matbørs for oktober 2018: Se alle prisene

Ifølge mangeårig fagsjef for varehandel på BI, Odd Gisholt, er VGs matbørs viktig for kjedene.

– Hva tenker du om at disse fire produktene i stor grad avgjør hvem som vinner pristesten?

Gisholt mener kjedene spekulerer i to ting:

– At lav pris skal gi resultater i form av å vinne VGs matbørs.

– Kjedene har lenge tapt på å selge enkelte varekategorier for billig. Tapene tar de igjen med å sette opp prisen, og håpe at den skal gå under radaren for VGs matbørs.

Kiwi svarer slik på Gisholts påstander:

– Kiwi presser priser hver dag, uavhengig av VGs matbørs. Vi lever av kundenes tillit og skal alltid være billigst for dem. Det er hyggelig når vi vinner prisundersøkelser, men det viktigste for oss er fornøyde kunder, sier prissjef Tone Solum Lund.



En fersk Nielsen-rapport som kom denne uken, viser at nordmenn fremdeles er sultne på lave priser. Lavpriskjedene fortsetter å vokse, og nye tall viser at det norske lavprismarkedet for dagligvarer står for 58,3 prosentpoeng av den norske dagligvaren.

I VGs matbørs er det flere av de nye varene som skiller kraftig på pris, og da særlig mellom lavpriskonkurrenten Kiwi, Rema 1000 og Extra.

– Det er viktig å være bevisst på prisnivået i de forskjellige varekategoriene, hvis ikke går du raskt i prisfellen, sier Gisholt.

Penger spart

Dere kan derfor spare mye på å sjekke prisen på kjøtt og fisk, snacks, pålegg og vaskemidler. Men det er også store prissprik på andre varer:

■ Rema vinner frukt og grøntkategorien. Sverger du til spisspaprika må du punge ut med åtte kroner mer for samme vare hos Extra og Kiwi, sammenlignet med Rema.

■ Hos Spar og Coop Mega er prisen på tomater i løs vekt dobbelt så dyr som i lavpriskjedene. Mega er billigst på agurk.

■ Velger du å legge handelen til Meny, er frukt- og grøntkategorien bare 9 kroner dyrere enn hos Kiwi.

■ Pakken med Fish & Crisp gourmet fra Findus koster kroner 71,30 hos Rema. Hos Extra koster den samme gourmetfisken 45 kroner. Altså 26 kroner spart ved å handle hos matbørsvinneren.

■ Supermarkedkjeden Coop Mega er desidert dyrest i kategorien drikkevarer. Her må du betale 40 kroner mer for de samme varene som i deres egen lavpriskjede Extra.

■ Aller dyrest er det å handle meierivarer i Meny-kjeden. Skyr mini med skrukork lønner det seg å handle hos Extra eller i Coop Mega, viser VGs kvitteringer.

■ For tre bokser med omega-3 kilden Stabbur-makrell, må du betale 14 kroner mer hos Mega enn i lavpriskjedene. Brunosten G35 er det også smart å handle hos Rema, Extra eller Kiwi, viser VGs matbørs.

Store og små størrelser

Olivenoljeflasken fra Ybarra er en gjenganger i butikkhyllene. Prisen for Ybarra Olivenolje den originale på halvlitersflasker kan fort bli dobbelt så dyr, sammenlignet med den samme oljen i litersflasker.

I VGs matbørs kommer det tydelig frem at du ofte må ut med atskillig mer for de samme varene om du legger handleturen til et supermarked.

– Våpenet er ulike pristilbud i et dagligvaremarked som ifølge dagligvareekspert Gisholt, står på stedet hvil.

Da VG handlet inn til matbørsen tirsdag denne uken hadde både supermarkedene og enkelte av lavpriskjedene tilbud på flere av varene i matbørsen.

Dette svarer kjedene:

EXTRA: – I Extra jobber vi hardt hver dag for å være billigst i alle kategorier, uavhengig av pristester. Vi er likevel veldig glad for at også VGs matbørs beviser at Extra er billigst, svarer kjededirektør Christian Hoel.

KIWI: – Etter å ha vunnet fire av de fem siste matbørsene i VG, er det skuffende med en annenplass. Vi skal være billigst på absolutt alle varer hver eneste dag. Vi gir oss aldri på pris, svarer prissjef Tone Solum Lund.

REMA 1000: – Vi er ikke på plass på enkelte varer – det er for dårlig. Prisene er justert – da vi skal ha bare lave priser hos oss i Rema 1000, svarer direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Mette Fossum.

MENY: – Meny er den billigste kjeden for dem som ønsker stort utvalg, ferskvare, inspirasjon og god service. Vi har et bredt og spennende utvalg – samtidig har vi hundrevis av ukentlige tilbud og matcher lavpris på First Price-produkter, svarer Menysjef Vegard Kjuus.

COOP MEGA: – Coop Mega skal gi kundene matglede, best service og det største utvalget. Vi jobber hver dag for å være Norges billigste supermarked, derfor setter vi umiddelbart ned prisene der vi ikke er billigst, sier kjededirektør Daniel Kyrre Pedersen.

SPAR: – Spar har i lang tid vært Norges billigste supermarked og vi vil redusere prisene ytterligere for å fortsatt være det. Vi har blant annet over 300 varer til 10 kroner denne og neste uke, svarer kjededirektør Ole Fjeldheim.

Tusener å spare:

● VGs «matbørsfamilie» er et ektepar i førtiårene med to barn på fem og elleve år som i gjennomsnitt har en samlet årsinntekt på 782.000 kroner etter skatt.

● Statistisk sentralbyrås forbrukerundersøkelse fra 2013 viser at norske husholdninger bruker 12 prosent av inntekten på mat og alkoholfri drikke.

● For VGs matbørsfamilie tilsvarer dette 93 840 kroner som brukes på mat i året.

● Hvis matbørsfamilien i dag handler på Spar vil de kunne spare hele 12.257 kroner i året på å legge handelen til Extra.