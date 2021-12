Hundeartrose: Symptomene, forebygging og behandling

1 av fem voksne hunder kan ha artrose i leddene. Slik sørger du for at hunden fortsatt kan ha et aktivt og smertefritt liv dersom sykdommen oppdages og behandles tidlig.

Av Mona Langset

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Vegrer hunden seg for å gå i trapper? Liker den ikke å hoppe inn og ut av bilen? Det kan være at den har vondt i leddene, og lider av artrose.