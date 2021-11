POPULÆRT: Energidrikk-konsumet øker, viser Forbrukerrådets kartlegging. Bildet viser ulike typer energidrikk, og er tatt i forbindelse med VGs energidrikktest.

Vil ha aldersgrense på energidrikk

Forbrukerrådets nyeste kartlegging av unges energidrikk-forbruk viser at konsumet øker. Nå vil de ha lovpålagt 16-årsgrense på den populære drikken.

Publisert: Nå nettopp

– Økningen bekymrer oss. Unge drikker energidrikk oftere, de drikker mer om gangen, og de er stadig yngre, sier Inger Lise Blyverket. Hun er direktør i Forbrukerrådet.

Den nyeste kartleggingen blant 10-18-åringer viser at 43 prosent av dem som drikker energidrikk, drikker det minst én gang i uken. Økningen er størst blant jenter og i yngre aldersgrupper.

– Kampanjer i sosiale medier og på spillsider, tydelig tilstedeværelse på sportsarrangementer der ungdom ferdes sammen med design og smak som gjør produktene lette å like, har tydeligvis gitt stor effekt på salget, sier Blyverket.

BEKYMRET: Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket mener unges energidrikkforbruk er bekymringsverdig.

Store helseeffekter

Blyverket mener det er bekymringsfullt på grunn av de store helseeffektene konsumet kan ha.

– Helseeffektene er store, og de er større jo yngre de som drikker energidrikk er.

Høyt inntak av energidrikk kan gi risiko for søvnproblemer, man kan også få negative helseeffekter på hjerte- og karsystemet, og sentralnervesystemet. Det skriver Vitenskapskomiteen for mat og miljø i sin risikovurdering av energidrikk.

I dag er det ikke en lovpålagt aldersgrense på energidrikk, i stedet er det krav til produsentene om at de skal forklare hva høyt innhold av koffein kan føre til. Flere utsalgssteder av energidrikk har selvpålagte aldersgrenser. Den varierer fra 14 til 18 år.

Forbrukerrådets kartlegging viser at det er jevn økning i ukentlige drikkere i alle undergrupper.

Albert Astrup Hansen Hagen (21) er en av flere unge som ofte drikker energidrikk. Han mener at en aldersgrense ikke er løsningen, og at de som bestemmer dette må se ting fra flere perspektiver.

– Jeg tenker at det egentlig er viktigere å informere tydeligere om konsekvensene med et stort forbruk fremfor å lovbestemme noe.

Han mener da at tydeligere informasjonen om hva en energidrikk faktisk inneholder kan bidra til at flere unge blir mer bevisste på sitt eget forbruk.

Samtidig tror Hagen at en aldersgrense kan føre til at det å kjøpe en energidrikk blir mer spennende.

UENIG: Albert Astrup Hansen Hagen (21) mener forbud ikke er løsningen.

Negative konsekvenser over tid

VG spurte også Blyverket i Forbrukerrådet om hun tror et forbud for dem under 16 år kan ha motsatt effekt.

– Det vet vi ikke, men det vi vet er at det helt åpenbart vil gjøre at tilgjengeligheten går ned. I tillegg sender det et tydelig signal både til unge og til foreldre om at dette er noe helt annet enn brus, og at både helseskade og avhengighet gjør at barn og unge ikke bør drikke dette.

Blyverket har forståelse for at mange unge ikke ønsker seg et forbud.

– Mange mener nok selv – og det kan også stemme – at de har et helt avslappet forhold til energidrikk men dokumentasjonen er tydelig; det skaper avhengighet og gir helseproblemer.

Likevel mener Blyverket at det er riktig med et forbud for dem under 16 år.

– Barn og unge bør få slippe å vurdere den negative helseeffekten selv. Det må voksensamfunnet ta ansvar for. Dette er ikke bra for dem her og nå, og kan i tillegg ha negative konsekvenser for dem over tid.

Blyverket mener at når bransjens egne forsøk på regulering gir økt i stedet for redusert forbruk, må politikerne på banen.