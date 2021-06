Kom i bedre form: Seks ukers treningsprogram

– Trening skal være gøy, og det er ikke vits i å pushe for hardt, sier ekspertene. Her kommer et seks ukers treningsprogram i tillegg til 10 fine hverdagsøvelser, med ulike nivå og intensitet.

Av Sarah Brennsæter

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

På tampen av våren melder lange soldager og høyere temperaturer seg, og bikini – og badesesongen står for tur.