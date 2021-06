Slik oppfyller du bassengdrømmen

Med basseng i hagen, kan du skape din egen sydenstemning – i mange år fremover. Dette mener ekspertene er viktig for å få et best mulig resultat.

Av Kari Byklum og Børre Eskedahl (foto)

Publisert: Nå nettopp

– Mitt beste råd er å planlegge godt og velge god kvalitet i alle ledd. Da får du et basseng du kan ha glede av i mangfoldige år.