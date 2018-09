FANT BIL: Brit Ravlosve var skjelven da hun da hun fikk se bilen hun hadde vunnet. FV: Suzuki-sjef Lars Havre, bilforhandler Tore Kristoffersen og bilvinner Brit Ravlosve. Foto: Foto: HENRIK GIÆVER, VG

Nå kan du vinne bil og gull på VG+!

Med konkurransen «Finn gull i VG» har VG-lesere fått muligheten til å vinne både «gullbarrer» og bil ved å sende inn koder gjemt i papiravisen. Nå kan du også finne kodene i artikler på VG+, og vinnerbilene er større og mer kostbare enn noen gang.

En rekke VG-lesere har allerede stukket av med premier i VGs konkurranse: «Finn gull i VG». Dette har de gjort ved å lete frem en kode i papiravisen vår, som de har sendt på inn på SMS til VG og dermed vært med i trekningen.

Allerede 29. september kan du finne hovedpremien: En bil med verdi på 400.000 kroner.

Nå finner du også kodene i artikler på VG+. Hver eneste dag kan du vinne en «gullbarre» levert av gullsmedkjeden Mestergull, med en verdi på 1000 kroner, ved å sende inn koden.

På lørdager kan du vinne hele ti slike «gullbarrer», når enda en vinner trekkes blant ukens deltagere. «Gullbarrene» fungerer som gavekort hos Mestergull på tusen kroner per «barre».

Siden 1. desember i fjor har VG delt ut hele 650 «gullbarrer» i tillegg til to biler. Engasjementet har vært formidabelt, og flere tusen lesere har sendt oss meldinger daglig.

Det er ikke bare det at du kan finne koder på VG+ som er nytt, for det er også hovedpremien. Nå kan du nemlig vinne en splitter ny Isuzu D-MAX Pickup med firehjulstrekker levert av RSA-Bil.

Bilen har en verdi på hele 400.000 kroner!

Slik gjør du det:

Finn koden i papiravisen eller i bunnen av artikler på VG+.

Ta frem mobiltelefonen din og send kodeord «GULL», etterfulgt av koden du har funnet og send dette til 2424.

Jo flere ganger dager du sender inn dagens kode, jo større sjanse er det for at du vinner premiene.

Allerede 29. september vil den neste Pickupen bli trukket og gitt til en heldig VG-leser.

– «Finn gull i VG» er basert på et ønske og mål om å gi noe ekstra tilbake til våre trofaste lesere, og hva er vel bedre enn å dele ut gull og biler?, sier Jan-Christian Walle, kjedesalgssjef i VG.

Walle er klar på at med et formidabelt engasjement og tilbakemeldinger fra leserne som har vært med i konkurransen, skulle det bare mangle at leserne av VG+ også får muligheten til å være med på trekningene.

– Jeg tenkte «Yes! Den er min!»

Den forrige bilvinneren i VGs konkurranse var Brit Ravlosve (68) fra Stjørdalen i Trøndelag. Hun hadde hatt førerkort i 34 år, men ikke kjørt de siste ti årene. Hun vant en splitter ny Suzuki Swift.

– Jeg trodde ikke på det da telefonen ringte, jeg trodde bare det var noen som tullet med meg, sa Ravlosve til VG etter seieren.

For mange år siden vant Ravlosve 5.000 kroner i lotto, og et par ganger har hun vunnet litt penger på Flaxlodd, men aldri før har hun hatt så flaks som 30. juni 2018.

– Den datoen kommer jeg nok ikke til å glemme. Jeg pleier bare å kjøpe VG på lørdager, og har ikke sendt inn gullkoden mer enn ti til tyve ganger, sier Ravlosve.

Da Ravlosve ble presentert for bilen ble hun skjelven.

– Jeg tenkte «Yes! Den er min!», det er nesten så jeg ikke tror det selv.

– Har du noen planer om hva du skal bruke bilen til?

– Det blir jo å kjøre til butikken for å handle. Også har jeg en datter som bor på Vikåsen utenfor Trondheim, så nå får jeg besøkt henne litt oftere.

Foreløpig har hun ikke kommet i gang med kjøringen, men vinnerbilen venter på henne i garasjen. Det betyr imidlertid ikke at hun er ferdig med å sende inn koder til VG.

– Jeg kan ta imot en pickup også jeg, sier hun lurt.

Trodde det var tøys

I mars i år var det Richard Aaronsen (44) som stakk av med bil i konkurransen. Han vant 10.000 kroner i «gullbarrer», i tillegg til en ny Suzuki Swift lakkert i gullets farge.

– Vi var på hytta med tre andre familier da jeg fikk en telefon fra VG. Jeg trodde først at det bare var tull, så jeg måtte google telefonnummeret, forteller han.

Det var først etter å ha funnet ut at telefonnummeret var registrert på VGs adresse i Oslo og han fikk en SMS fra VG med bekreftelse på seieren, at Richard turte å juble.

– Det var helt uvirkelig å kjøre hit i dag og vite at jeg hadde vunnet en bil. Dette er utrolig morsomt, sa vinneren til VG da han ble overrakt nøklene til det nye gliset.

Han har i ettertid solgt Suzukien, som ble litt for liten for familien på fem personer.

– Pengene kom godt med etter en periode med sykemelding og bytte av jobb, sier han.

– Nå som bilen er langt større, fortsetter du å sende inn koder?

– Jeg sender innimellom, men det skal vel noe til å vinne en gang til, sier han lattermildt.