Minimalistisk trend: – Mikrohus er en helt egen livsstil

Jonas (29), Kristine (26) og sønnen Eik har 18 kvadratmeter å boltre seg på. Familien føyer seg inn i rekken av nordmenn som hopper på trenden om å bo i mikrohus. Her får du råd til hva som kan være lurt å tenke på.

For mindre enn 10 minutter siden

– For litt over ett år siden bestemte vi oss for at dette var noe vi virkelig hadde lyst til å gjøre, sier Jonas.

– Nå har vi kun det vi absolutt trenger.

