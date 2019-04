Vårslipp: Her er 16 sjøhytteperler

De mest populære sjøhyttene er langt dyrere enn de mest populære fjellhyttene. Men prisspennet er enormt og varierer fra noen hundre tusen kroner for en enkel hytte litt unna sjøen, til flere titalls millioner for en luksuseiendom i vannkanten. Her finner du 16 hytter, i alle prisklasser.

– Det er veldig stor interesse for sjøhytter der ute, mer enn 30 0000 husstander har konkrete planer om å kjøpe en slik hytte, sier analytiker og partner i Prognosesenteret, Bjørn-Erik Øye.