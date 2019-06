Peder Kjøs svarer: «Føler at jeg ikke lever, men bare eksisterer»

Kvinnen (55) har vært gift i 25 år, men føler at hun ikke lever, men bare eksisterer. Hun beskriver seg selv som konfliktsky og sliter med selvfølelse. Hva bør hun gjøre for å ta grep i livet sitt?

Hei,

Jeg er ei dame på 55 år som har vært gift i 25 år, men som nå føler at enden er nådd. Jeg må begynne langt tilbake i tid for at du skal forstå.

Jeg ble grundig mobbet på barneskolen.