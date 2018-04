GRÜNDER: Grunnleggeren av Facebook, Mark Zuckerberg, er i hardt vær etter skandalen. Foto: Nam Y. Huh / TT / NTB scanpix

Facebook-skandalen: Antall brukere som er berørt stiger med millioner

Publisert: 04.04.18

Facebook tror nå at 87 millioner brukere fikk informasjonen sin delt med Cambridge Analytica.

Det melder BBC.

Tidligere har Facebook uttalt at det er 50 millioner mennesker som har fått sine opplysninger delt med analyseselskapet.

I tillegg har det blitt bekreftet at mesteparten av de personlige opplysningene skal ha blitt samlet i USA, men også noe utenfor statene.

– Totalt tror vi at våre Facebook-opplysninger om opptil 87 millioner brukere, flesteparten av dem i USA, kan ha blitt delt på uheldig måte med Cambridge Analytica , sier Facebooks teknologi-sjef.

Alle brukere som skal være berørt vil få beskjed.

Skanner meldingene du sender på Messenger

Etter Facebook-skandalen ble avslørt kommer det flere og flere nye detaljer om hvordan det amerikanske selskapet med Mark Zuckerberg i spissen overvåker brukerne sine.

Bloomberg skriver at etter mistanke har de nå fått bekreftet at Facebook skanner tekst og bilder som blir sendt på deres chattetjeneste, Messenger. Det amerikanske selskapet sørger for at alt innhold som deles følger selskapet regler for innhold. Hvis det ikke gjør det, blir det blokkert.

Selskapet forteller til Bloomberg at selv om samtalene som foregår på Messenger er private, blir de på like linje med Facebook brukt en rekke verktøy for å forhindre at spesifikt innhold deles.

– For eksempel, på Messenger, når du sender et bilde, vil våre automatiske systemer skanne for å oppdage blant annet barnepornografi. Eller hvis du sender en link vil vi skanne for å finne ut om det er skadelige programvare eller virus. Vi skapte disse systemene så vi raskt kan stoppe støtende innhold, sier en talskvinne for Facebook.

Endrer reglene for personvern

Onsdag oppdaterte Facebook retningslinjene for personvern og forslo nye bruksvilkår. De klargjorde at de samme retningslinjene gjelder for alle plattformene under Zuckerberg-paraplyen – altså også Messenger og Instagram.

Målet med de nye retningslinjene er å gjøre det enklere for bruker å navigere i nettstedets kompliserte og ofte forvirrende innstillinger for personvern.

De nye reglene legger begrensninger på hva slags opplysninger tredjeparter kan få tilgang på. Blant annet skal Facebook begrense tilgangen som apper har til brukeropplysninger og hendelser, samt informasjon om grupper, medlemslister og innhold, skriver NTB.

Fra og med mandag blir Facebooks brukere møtt med en melding med lenker som viser hvilke apper de bruker og hva slags informasjon de har delt med disse appene. Brukerne får mulighet til å slette apper de ikke lenger ønsker.

Må forklare seg for kongressen

Facebook har vært i hardt vær etter at det ble klart at Cambridge Analytica har samlet informasjon gjennom Facebook-brukere. Dermed skal analyseselskapet solgt materialet til blant andre Donalds Trumps valgkampstab.

11. april skal Zuckerberg møte til høring i kongressen for å forklare seg i personvernsskandalen. De vil ha svar på hvordan dette kunne skje.

– Denne høringen blir en god mulighet til å kaste lys over personvernspørsmål knyttet til viktig data om brukerne og vil hjelpe alle amerikanere til bedre å forstå hva som skjer med private opplysninger om dem på nettet, heter det i en kunngjøring fra energi- og handelskomiteen i Representantenes hus ifølge NTB.