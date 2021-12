LITE PENGER? Det kan merkes på lommeboken at alle julegavene er kjøpt. Heldigvis kan du ta grep for å få bedre økonomi. Illustrasjonsfoto.

Under 25? Dette bør du gjøre før nyttår

Lurer du på hvordan du kan få mest mulig ut av pengene dine før vi går over i 2022? «Luksusfellen»-programleder Hallgeir Kvadsheim gir deg seks tips.

Publisert: Nå nettopp

1. Skattefri inntekt

Selv om du har tjent opptil frikortgrensen på 60.000 kroner, kan du motta inntil 6000 skattefrie kroner hvert år av privatpersoner.

– Det gjelder hvis det dreier seg om mindre tjenester i hjem eller hytte. For eksempel maling, luking, snømåking, barnepass eller vasking, skriver Kvadsheim i Dine Penger.

Han presiserer at det må være jobber utenfor det du vanligvis tjener penger på.

– En maler kan ikke ta små, skattefrie malejobber.

Hallgeir Kvadsheim er siviløkonom og foredragsholder – men kanskje mest kjent som «han strenge» i «Luksusfellen».

2. Spar i BSU

– Boligsparing for ungdom (BSU) er Norges beste spareordning. Punktum! tydeliggjør Kvadsheim.

Der kan du spare til du er 33 år. Han trekker frem de store fordelene med BSU:

3–4 ganger så høy rente som normal sparerente

Et fett skattefradrag på 20 prosent hvis du ikke eier bolig

100 prosent sikring via Bankenes sikringsfond. (Det betyr at du får 200 kroner igjen på skatten av hver tusenlapp du setter på BSU-kontoen)

Du kan spare 27.500 kr årlig, totalt 300.000 kr til du blir 33 år. Den eneste haken er at pengene må brukes til å kjøpe bolig eller andre boligformål.

Husk at det ikke går an å få skattefradrag hvis du ikke har skattbar inntekt.

Hvis du for eksempel er student, kan du tjene 60.000 kroner ved siden av studiet uten å skatte. Illustrasjonsbilde.

3. Droppe BSU?

Kvadsheim legger likevel til at man får skattefradrag i år med lav inntekt, for eksempel hvis du tjener under frikortgrensen på 60.000 kr.

– Det glemmer mange foreldre og besteforeldre som sparer til barn og barnebarn, skriver han.

Hvis du skal få penger fra familien kan de heller spare i BSU 2.0, så slipper de å «kaste bort» et fremtidig skattefradrag.

PS: Dette poenget ble mindre viktig etter innføring av regelen om at du ikke lenger får fradrag når du eier bolig.

Studenter som har skattbar inntekt kan spare i BSU og få opptil 5500 kroner i skattefradrag. Illustrasjonsbilde.

4. Bruk opp frikortet

Har du tjent under 60.000 kroner hittil i år? Da har du ikke brukt opp frikortet for 2021, skriver Kvadsheim.

– Sjekk hvor mye du har tjent hittil i år og ta en førjulsjobb fullstendig skattefritt! Sjekk om din lokale matbutikk har behov for ekstrahjelp i desember.

Han legger til at frikortet øker til 65.000 kroner neste år.

5. Nyttårsgave til veldedige organisasjoner?

Hvis du har gitt pengegaver til enkelte veldedige organisasjoner før nyttår, får du 22 prosent skattefradrag på beløpet, opplyser Kvadsheim.

– Totalt kan du trekke fra slike gaver for hele 50.000 kroner.

PS: Du må gi minst 500 kroner til hver enkelt organisasjon for å få fradraget.

Kanskje du skal selge fond i stedet for å kjede deg på Zoom-forelesning? Illustrasjonsbilde.

6. Få deg skattefri gevinst

Sparer du i aksjer eller fond? Da kan du kanskje få litt gratis gevinst.

– Svært få vet at studenter og andre med lav lønn slipper å betale skatt av kapitalinntekter som bankrenter, fonds- og aksjegevinster, opplyser Kvadsheim.

Du kan ha inntil 36.423 kroner i gevinster på aksjer eller aksjefond uten at det utløser skatt. Men, dette gjelder kun de med lav inntekt:

– Forutsetningen er at lønnsinntekten din ikke overstiger 31.800 kroner det samme året, sier han.

Dersom du ikke rekker å fullføre alle tipsene før fredag og nyttårsaften, så kan du lagre dem og prøve på nytt i 2022.

Hallgeir Kvadsheim er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.