Flytte på hytta? Slik realiserer du drømmen

Et ønske om nærhet til naturen, kombinert med økte muligheter for å jobbe fleksibelt, får stadig flere til å tilbringe mer tid på hytta. Mange hyttekommuner legger også til rette for helårsbruk. Men du bør være på vakt for skattefellene.

Av Hans Petter Treider

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi ser en klar trend at nordmenn tilbringer stadig mer tid på hytta. Og denne trenden kommer til å fortsette.