Slik sikrer Petter Haga (26) seg ekstrainntekt ved siden av jobben

– Det var viktig for meg at dette i størst mulig grad skulle «gå av seg selv» og være en passiv inntekt, sier Petter Haga (26). Ekspert mener det er et hav av muligheter. Her er tipsene.

Av Martin Hall Larsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Petter Haga jobber til daglig i et teknologiselskap han startet med noen venner under studiene ved NTNU. Dagene er travle. Lønnen er OK.

Haga mener han er flink til å spare og har et sunt forbruk.