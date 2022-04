SKAL SØKE: Brage Olsen Lind er blant dem som skal søke opptak til høyere utdanning i april.

Dette er utdanningene Brage (18) ønsker å søke. Han vil være sikret jobb, ifølge ekspertene

Søknadsfristen for høyere utdanning nærmer seg med stormskritt. Her er ekspertenes tips til hvordan du bør gå frem for å velge studie, og hvilke utdanningsvalg som kan sikre deg jobb.

Av Lena Rustan Fidjestad

Publisert: Nå nettopp

20. april er søknadsfristen for høyere utdanning. Klør du deg i hodet og lurer på hva du skal velge? VG har spurt ekspertene om deres råd til hvordan du bør gå frem for å finne drømmestudiet, og hvilken kompetanse fremtidens arbeidsmarked etterspør.

Brage Olsen Lind (18) fra Stokmarknes har gjort grundig research for studievalget. Han har sett seg ut studier i industriell økonomi og teknologiledelse (indøk) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og honours-program i realfag ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Jeg er litt stresset for fristen. Det er veldig mange studier der ute, så valget er vanskelig. Nå heller jeg mest mot å søke indøk. Det er en spennende linje med variert fordypning, men snittet er ganske høyt. Jeg ligger på poenggrensen for i fjor, så vi får se hvordan det går, forteller han.

– Litt redd for å velge feil

Brage vil velge et studie som sikrer ham jobb i fremtiden, samtidig som han kan kombinere sine interesser innen økonomi, realfag, teknologi og ledelse.

I researchen har han fått hjelp av nettsiden utdanning.no, hatt samtale med rådgiver på skolen og snakket med folk som tar studier innen hans interesser.

– Jeg har sett for meg hvordan livet mitt vil se ut 10 til 20 år frem i tid, med tanke på jobb og bosted. Jeg er litt redd for å velge feil, men samtidig har mange valgt feil før meg, så det er ikke krise om det skulle skje, sier Brage.

NY UTDANNING: Amanda Størseth vil følge hjertet og søke fagskoleutdanning, etter å ha fullført et bachelorstudium som hun opplevde var litt for teoretisk for hennes smak.

Amanda Størseth (22) fra Eidsvoll er blant dem som har tatt en utdanning som ikke føltes helt riktig. Etter å ha fullført bachelor i PR og kommunikasjon, skal hun nå begynne på fagskoleutdanning innen interiør- og romarkitektur.

– Studiet ble litt for teoretisk for meg. Samtidig sitter jeg igjen med verdifulle erfaringer og nyttig studiebakgrunn. Jeg har alltid hatt lyst til å gjøre noe kreativt og følge interessene mine, men har ikke turt å følge hjertet før nå, forteller hun.

Råd til studievalg

Rådgiver Sara Agerup og avdelingsleder Irene McIntyre Kristensen ved Ullern videregående skole, opplever at mange er redde for å velge feil. På spørsmål om hva man bør vektlegge i studievalget, svarer Agerup at man først og fremst bør kartlegge sine interesser.

RÅDGIVERE: Rådgiver Sara Agerup og avdelingsleder Irene McIntyre Kristensen ved Ullern videregående skole deler sine søknadstips.

– Mange kan ha meninger om hva du bør velge, men sett av tid for å tenke selv på hva som er viktig og interessant for deg. Når du har sortert ut noen ønsker, kan du gå videre og undersøke andre praktiske ting ved disse studieretningene – som karaktersnitt, studiesteder og videre jobbmuligheter, råder hun.

Her er rådgivernes tips til deg som skal søke høyere utdanning:

Info VGS-rådgivernes beste råd Velg deg først ut noen studieretninger på grunnlag av interesser og hva du synes er spennende. Sett av tid til å reflektere over hva du synes er interessant, alene og sammen med andre. Spør deg selv: Hva er mine interesser? Hva gir meg energi, og engasjerer meg?

Gjør god research. Finn informasjon på nett, og snakk gjerne med folk som studerer eller jobber med det du er interessert i.

Deretter kan du sortere mellom dem på grunnlag av det praktiske. Undersøk: Hva innebærer studiet? Har du det som skal til for å komme inn på studiet? Hvor vil du studere? Hvilke muligheter gir studiet deg senere?

Snakk gjerne med rådgivere på din skole, og studieveiledere ved studiestedene om valget.

Ta valget selv. Mange kan forsøke å påvirke deg direkte og indirekte. Hør gjerne på råd, men husk å spørre deg selv om informasjonen stemmer og om begrensningene som presenteres er virkelige.

Husk at du kan omprioritere ønskene frem til 1. juli. Legg gjerne til flere valg i listen, både ulike studier og flere studiesteder innen samme studie.

Mange er redde for å velge feil. Det er en normal frykt. Fokuser på du at etter kartleggingen har gjort et godt valg ut fra det som kan planlegges.

Innen de ulike utdanningene og yrkene er det mye forskjellig du kan gjøre, så det er sjelden valget vil påvirke hele livet.

Om studiet virker feil for deg, eller ting blir annerledes enn tenkt, er det mulig å justere kurs underveis.

Mange er opptatt av de mest populære yrkene, hvor karaktersnittet kan være høyt. Tenk gjerne gjennom hva det er ved yrket som tiltrekker deg, og undersøk andre utdanninger som kan føre til en arbeidsdag med lignende kvaliteter.

Vær åpen for flere muligheter. Når du undersøker mer om en utdanning, er det også lurt å se på andre utdanninger som også gir kompetanse innenfor samme felt. Hvis du for eksempel undersøker medisinstudiet, er det mange utdanninger – som molekylærbiologi, biokjemi, mikrobiologi og bioingeniør, som kan lede til spennende jobber innen medisinfaget. Det er flere gode kilder på internett som kan hjelpe deg, tipser rådgiverne: På samordnaopptak.no kan du sjekke søknadsfrister og karaktersnitt fra tidligere år.

Utdanning.no har samlet ulike studieretninger, yrker og verktøy for å finne og sammenligne studier som passer kandidatenes interesser og karaktersnitt.

Karriereveiledning.no tilbyr karriereveiledere du kan snakke med på nett og via telefon. Her finner man også blant annet webinarer, studietips og artikler.

De ulike studiene har ofte publisert intervjuer med studenter, som kan gi deg en pekepinn på hvordan studiet og jobbmulighetene er.

Sjekk også kontoene til studiestedene på sosiale medier, for et innblikk i studentlivet ved disse stedene. Vis mer

– Hundre prosent sikkerhet for jobb

Viseadministrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Anniken Hauglie, har kartlagt behovet blant sine 30.500 medlemsorganisasjoner i alle landets regioner.

– Om du velger disse studieretningene vil det være veldig gode karrieremuligheter i andre enden. Jeg vil med hundre prosent sikkerhet si at det vil være jobb.

KOMPETANSEBEHOV: Viseadministrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Anniken Hauglie, forteller om hvilke kompetansebehov det vil være i NHO-bedrifter i fremtiden.

Hauglie forteller at det blant NHO-bedrifter generelt er stort behov for personer med kompetanse fra fagskolesektoren.

– Medlemsorganisasjonene etterspør nærmere 13.000 personer med fagskoleutdanning. 10.000 av organisasjonene mangler nyansatte med ingeniør og tekniske fag, med bachelor-, mastergrad og fagskoleutdanning.

Info Fakta om kompetansebehov blant NHO-bedrifter NHOs undersøkelser blant sine medlemsbedrifter viser: 2 av 3 NHO-bedrifter har et udekket kompetansebehov.

Mer enn 4 av 10 NHO-bedrifter har forsøkt å rekruttere uten å få tak i ønsket kompetanse det siste året.

I 2021 mangler NHO-bedriftene ca. 10 000 nyansatte med ingeniør og tekniske fag. Det inkluderer omtrent 4 500 nyansatte med mastergrad innen ingeniør og tekniske fag, 2 500 nyansatte med bachelorgrad innen ingeniør og tekniske fag og 2 500 nyansatte med fagskoleutdanning innen ingeniør og tekniske fag.

Bedriftene manglet nesten 13 000 nyansatte med fagskoleutdanning: Omtrent 8 000 innen håndverksfag og 2 500 innen ingeniør og tekniske fag Kilde: NHO Vis mer

Vil gjennomgå grønt skifte

Det vil særlig være behov for kompetanse innen grønn omstilling, innen ingeniør og tekniske fag, ifølge Hauglie.

– Det har hendt at ungdom har blitt lovet jobb i andre enden tidligere, hvor løftet ikke har blitt innfridd. Kan dette skje også nå?

– Alle NHOs næringer vil gjennomgå grønt skifte i tiden fremover. Hele den norske økonomien, og næringslivet skal omstilles fra oljeproduksjon til fornybar produksjon. Så nettopp her vil vi trenge kompetanse, svarer Hauglie.

Behov for flere helsefagarbeidere

Arbeidsmarkedsforsker Nils Martin Stølen i Statistisk sentralbyrå, sier tallet på personer med høyere utdanning fremover vil øke mer enn det kan være behov for, mens det er for få som fullfører fagskoleutdanning.

– I tillegg til områdene NHO dekker, vil det særlig være behov for flere helsefagarbeidere, siden befolkningssammensetningen vrir seg i retning av at det blir flere eldre. Men det vil også være behov innen ulike deler av privat tjenesteyting, som eksempel reiseliv- og hotell og restaurantbransjen.

For høyere utdanning sier han i likhet med Hauglie at det vil være behov for flere med tekniske og realfagsutdanninger, som for eksempel ingeniører innen det grønne skiftet.

ARBEIDSMARKEDET: Arbeidsmarkedsforsker Nils Martin Stølen, i Statistisk sentralbyrå.

– Garanti for å få jobb

Stølen mener likevel at ungdom først og fremst bør tenke ut fra hva de er interesserte i, og ønsker å jobbe med.

– Å ta høyere utdanning i seg selv vil gi garanti for å få jobb, slik arbeidsmarkedet ser ut. Men i fagområdene mange studerer vil det være hardere konkurranse om de mest relevante jobbene, forteller han.

Ifølge Stølen er dagens arbeidsmarked preget av lav arbeidsledighet og ledige jobber flere steder, som er vanskelig å få besatt. Med lavere tilgang til arbeidskraft, blir det generelt svært lav arbeidsledighet innen flere områder i næringslivet og det offentlige.