HARD MEDFART: Bildene fra Kronfågels slakteri er tatt av det svenske Livsmedelverket, som tilsvarer det norske Mattilsynet.

Omstridt kylling i butikkhyllene hos Meny

Den svenske kyllingprodusenten Kronfågel har vært i hardt vær for måten dyrene behandles på når de skal slaktes. Nå finner du varemerket i butikkhyllene hos Meny.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Hver dag slaktes 200.000 kyllinger i Kronfågels anlegg i Katrineholm i Sverige. Produsenten har tidligere fått massiv kritikk, etter at Aftonbladet i mai avslørte at kyllingene blir skåldet levende i slakteprosessen.

Nå er Kronfågel igjen i søkelyset etter nye avsløringer om kyllingenes leveforhold også før de blir slaktet. Ifølge Aftonbladet viser nye opplysninger at enkelte kyllinger blir fastklemte og svært skadet under selve transporten til slakteriet. Fuglenes vinger, hodet, og kroppsdeler brytes av, skriver avisen.

– Vi beklager virkelig de tilfeller der fugler har lidd og samarbeider hele tiden nært med myndighetene for å minimere risikoen for at det skjer, svarer kommunikasjonssjef i Kronfågel Janneke Vackerberg til VG.

Se et lengre svar fra Kronfågel nederst i saken.

I KLEM: En kylling som har fått vingen i klem under transport.

Ved den seneste stikkprøven på slakteriet, ble det registrert 17 skadede kyllinger på bare to minutter. Ifølge Kronfågels egen standard, tillater de at fem prosent av fuglene skades under håndteringen. Det betyr at så mange som 230.000 kyllinger kan ha blitt skadet før de ble slaktet kun i mai måned, melder Aftonbladet.

Produsenten har også blitt kritisert for å ha hygieniske problemer på slakteriet, som har ført til bakterieutbrudd og kontaminert kjøtt.

90 svenske kommuner har valgt å stoppe salget av kylling fra Kronfågel.

Selges i Norge

Men det svenske kyllingmerket er å finne i Norge, nærmere bestemt hos dagligvarekjeden Meny. Det reagerer blant annet Dyrebeskyttelsen Norge sterkt på.

Meny bekrefter til VG at de har tatt inn et parti med kylling fra Kronfågel. Se deres tilsvar lenger ned i artikkelen.

– Det er veldig trist at man velger pris fremfor dyrevelferd. Det ser vi at kjedene gjør igjen og igjen, sier daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset.

Roaldset mener at butikkjedene i for stor grad glemmer å gi kundene tilstrekkelig informasjon om produktene de selger.

REAGERER: Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge anbefaler norske forbrukere å innhente så mye informasjon som mulig før de kjøper kjøttprodukter.

– De fleste forbrukere er interesserte i at kjøttet de kjøper skal produseres på en måte som er forsvarlig både for planeten og dyrene selv, og er også villige til å betale mer for dette. Men som regel får kundene bare informasjon om pris og næringsinnhold. Det er svært lite informasjon om hvordan produktet er produsert, sier Roaldset.

– Ikke kjent med forholdene

Kommunikasjonssjef i Meny, Nina Horn Hynne, sier til VG at partiet med kylling fra Kronfågel ble tatt inn via en underleverandør, og at de vil selge det ut over en periode på syv uker.

– Da vi tok inn dette partiet av Kronfågel, var vi ikke kjent med mulig mangel på god dyrevelferd hos deres slakteri, sier hun.

Videre understreker Horn Hynne at dagligvarekjeden ser alvorlig på saken, og at de har etterspurt ytterligere informasjon fra underleverandøren.

– Meny aksepterer ikke at dyr behandles dårlig, og vi ville ikke kjøpt inn dette partiet om vi var kjent med mulig mangel på god dyrevelferd hos Kronfågel.

– Kronfågel har vært ganske omstridt i Sverige de siste månedene – burde Meny ha gjort bedre research på produktet før de tok det inn?

– Vi forholder oss til informasjon vi får fra leverandøren. I lys av hva som er kommet opp nå, ber vi leverandøren om mer fakta i saken, sier Nina Horn Hynne.

– Tas på alvor

Både det svenske fylkesstyret og det svenske mattilsynet har over flere år tatt opp problematikken rundt fastklemte og skadede dyr.

1. mai publiserte selskapet en pressemelding der de skrev at de «den siste tiden har hatt problemet knyttet til avlivningsprosessen vår og til dels rensingen av våre kyllinger – feil vi beklager dypt og tar på største alvor.» Noen uker sendere meldte moderkonsernet Scandi Standars at de sparker administrerende direktør Leif Bergvall Hansen. Styrelederen hevder at avsløringene ikke førte til avskjedigelsen, men var «en del av puslespillet».

SKÅLDET: Aftonbladet avslørte i mai at kyllingene blir skåldet levende i slakteprosessen.

Beklager at fugler har lidd

– Dyrevern og matvaresikkerhet er sammen med arbeidsmiljø Kronfågels høyeste prioritet, sier kommunikasjonssjef i Kronfågel Janneke Vackerberg til VG.

– Sammen med våre svenske oppdrettere arbeider vi hardt hver dag for at ingen dyr skal oppleve stress eller komme til skade i noe ledd i prosessen, sier Vackerberg, som beklager de tilfellene der fugler har lidd.

– Takket være daglige systematiske kontroller i alle ledd kan vi oppdage når noe går feil og sette inn tiltak. Når det gjelder klemskader på vei til slakteriet så forekommer det dessverre og det er noe som vi, sammen med bransjen, arbeider hardt for å unngå. Klemskadene har minsket over tid og vi ligger i dag på 0,0008 % i klemskader under transportene, sier kommunikasjonssjefen og viser til eksempler på hva de har gjort for å bedre dyrevelferden:

* Investert titalls millioner i nye spesialbygde transportbiler.

* Minsket transporttiden

* Tilsatt ekstra personell og økt kontrollene.

* Økt opplæring av personell.

* Færre kyllinger per transportkasse.

* Minsket hastigheten i slakteriet.

* Sett over og justert våre rutiner og teknisk utstyr i slakteriet.

* Investert i nytt maskineri.

* Som eneste slakteri i Sverige har vi investert i gassbedøvelse, noe som er en betydelig mer skånsom bedøvingsmetode enn å bedøve med ild.