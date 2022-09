DYRERE: Matvarer er blitt 11 prosent dyrere på ett år. Her finner du ut hvor de selger den billigste maten i Norge.

VGs store matbørs: Ny lavpris-vinner!

VGs store prissjekk av 84 matvarer hos de store kjedene viser at det er en ny prispresser i lavpris-markedet. Her ser du hvor du bør handle for å få de billigste matvarene.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Matvareprisene har økt kraftig, og mange sliter nå med å få endene til å møtes.

VGs har denne uken vært ute og sjekket prisene, og det viser seg at matvarene har blitt vesentlig dyrere på ett år. Fra VGs store matbørs i september i fjor og til denne børsen har prisene på 72 sammenlignbare produkter faktisk økt med 11 prosent. Det er litt i overkant av konsumprisindeksen.

Rema tilbake på topp

Vinneren av årets store matbørs i VG er Rema 1000, slik de også var for ett år siden.

Rema vinner hårfint foran Oda, som kom billigst ut i VGs forrige prissjekk, lavprisbørsen i påsken.

Rema vinner med drøyt seks kroner på en handlekurv med 84 varer til 3187 kroner. Det er en svært liten margin, og denne børsen viser også at hele 80 av 84 priser var identiske hos de to på toppen av listen.

Her kan du sjekke alle prisene i VGs store matbørs:

Her er varene som skilte mest i testen:

Beyond Burger

Dette er en nykommer i VGs matbørs, og mye tyder på at lavpriskjedene ble tatt litt på sengen av den. Fra Extra som tok 86,80 for en 2-pakning til Oda som var billigst med 56,80 kroner.

STOR PRISFORSKJELL: Prisen på Beyond Burger varierte mye i testen.

Peppes Pizza Triple Meat

Her var prisen 35,70 hos alle lavprisaktørene, bortsett fra Extra hvor den kostet nær det dobbelte: 63,70.

SKILLER: Det var stort sprik på pizza-prisen.

Idun Tørrgjær, søte deiger

Dette er eksempel på et produkt du ikke bør kjøpe på supermarked, hvis du er opptatt av pris. Hos lavpriskjedene kostet det 11,80, mens Coop Mega tok 21,50 for samme varen!

IKKE BLI SUPER-FLÅDD: Denne bør du kjøpe i en lavprisbutikk.

Dette svarer kjedene

Oda klarte ikke å beholde plassen helt øverst på lavpristoppen.

– I forrige VG-Matbørs hadde Oda lavest pris på hele handlekurven. Nå hadde vi nest lavest pris, og det viser jo at vi fortsetter å utfordre dagligvaregigantene, og bidrar til å holde igjen på prisveksten i markedet. Dette er nok også en del av forklaringen på at Oda vokser kraftig for tiden. Stadig flere kunder setter pris på muligheten til å handle fra et utvalg på størrelse med de største Meny-butikkene, til priser som er like lave eller lavere enn Rema og Kiwi, og i tillegg få varene levert gratis hjem på døren, sier Tor Erik Aag, kommersiell direktør i Oda.

Kiwi fulgte på 3. plass, drøyt 20 kroner dyrere enn Rema. Det var prisen på vegetarproduktet Beyond Burger som var utslagsgivende for Kiwi denne gangen.

– Kiwi er prispresseren, og skal alltid være billigst. Dagen etter at testen ble gjennomført ble Beyond burger satt ned til 49,90. Vi har dessuten 15 prosent bonus på frukt og grønt og 1 prosent bonus på alle andre varer. Vi gir også kundene hver andre pakke bind og tamponger gratis, sier Tone Solum Lund, prissjef i Kiwi.

Extra kom denne gang sist ut av lavpriskjedene, drøyt 82 kroner bak vinneren. Det var spesielt prisen på Beyond Burger, Peppes Pizza Triple Meat og Dolmio Classico som var avgjørende for den sure 4.-plassen.

– Extra skal være minst like billig som konkurrentene og vi er derfor ikke fornøyd med resultatet. Prisen på de få produktene der vi er dyrere, er allerede justert, og det er derfor ingen grunn for kundene, som også er våre eiere, å handle andre steder enn hos Extra, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop.

23 prosent dyrere!

Blant supermarkedkjedene kom Spar best ut denne gang. De var 53 kroner billigere enn Meny på 2. plass, mens Coop Mega ble dyreste kjede i denne testen.

Mega var faktisk 115 kroner dyrere enn Spar og hele 728 kroner dyrere enn Rema 1000 i denne prissjekken. Det er nesten 23 prosent dyrere!

For den differansen alene kunne du kjøpt rundt 45 1,5 liter med Pepsi Max eller 20 Peppes pizzaer!

– Vi gir kundene matglede ved å kombinere et inspirerende utvalg med hyppige tilbud og kampanjer, slik vi denne uken har store rabatter på lokalmat og tacoprodukter. Vår ambisjon er å være billigst blant supermarkedkjedene og det gjør at vi ikke er fornøyde med dette resultatet, sier Kristiansen i Coop.

Kjøpe stor eller liten?

Det er som nevnt uhyre jevnt i toppen av denne matbørsen, mellom vinneren Rema 1000 og Oda.

Til slutt var det en bunt brokkoli som avgjorde det hele.

Mange grønnsaker selges til stykkpris, selv om størrelsen varierer litt. Agurk, bananer, blomkål, isbergsalat, kiwi og brokkoli er eksempler på grønnsaker som vanligvis selges til stykkpris.

Går du i en vanlig butikk, kan du selv plukke ut en brokkoli og gjøre deg opp en mening om hvor mye du får for pengene.

Denne muligheten har du ikke i nettbutikken Oda. Der kan du til gjengjeld velge mellom «stor» og «liten», med ulik pris.

En «stor» brokkoli koster ti kroner mer enn «liten» i nettbutikken.

«Stor» var liten

Så, hvilken av dem er det mest rettferdig å bruke i sammenligningen med de andre kjedene?

Vi kjøpte både stor og liten hos Oda, og sammenlignet deretter med hva vi plukket hos de andre kjedene.

For alle de nevnte grønnsakene – med ett unntak – var «liten»-produktene til Oda like store som de vi plukket hos kjedebutikkene.

Og unntaket var brokkoli.

For brokkoliene vi fikk fra Oda viste seg nemlig å være ganske små. Selv den «store» var mindre enn brokkoliene fra de andre kjedene.

Derfor måtte vi velge Odas «brokkoli stor» for at sammenligningen skulle bli rettferdig.

HVEM ER STØRST? Dette er de fire lavpriskjedenes brokkoli-bunter. Kan du plukke ut den «store» som kostet 10 kroner mer? (Svar: Den til høyre.)

Info Slik har vi innhentet prisene ● Varene er handlet inn av VGs journalister i Oslo-området tirsdag 13. september 2022. ● Butikkene vi har prissjekket er Kiwi, Rema 1000, Coop Extra, Spar, Meny, Coop Mega og hjemleveringstjenesten Oda.no. ● Prisene i VGs matbørs er basert på kassekvittering og forutsetter at butikkpersonalet har slått inn riktig pris på varen. I enkelte tilfeller har vi brukt pris på hyllekant hvis varen ikke var tilgjengelig i butikk. I disse tilfellene har VGs journalist fotografert prisen på hyllekanten. Ved tvil har VGs journalister spurt betjeningen i den enkelte butikk. ● Journalistene har opptrådt anonymt, som vanlige kunder og handlingen har startet og blitt avsluttet på samme tidspunkt i alle butikkene. Handlelisten til Oda ble bestilt i samme tidsrom som vi handlet hos de fysiske butikkene. ● Vareutvalget består i denne testen av 84 varer, både merkevarer, egne merkevarer og billigste vare er representert i utvalget. Mengde, størrelse og antall vi har etterspurt fremgår av tabellen. ● Når vi etterspør «billigste vare» er kvalitet ikke hensyntatt. ● Varene er basert på SIFOs oversikt over typiske varer som inngår i en norsk husholdning. ● Hos Oda koster det 49 kroner for visse utkjøringstidspunkter. Ved tidligere matbørser har vi inkludert denne summen i Odas sluttsum fordi vårt foretrukne leveringstidspunkt ikke var gratis tilgjengelig. Men i dette tilfellet var leveringstidspunktet vi ønsket, gratis. ● Utgangspunktet for prisene er vareutvalget i den enkelte butikk på kjøpsdagen. ● Prisene er hentet inn uten kjedenes medvirkning, og alle varene er kjøpt og betalt av VG. ● Tilbudsvarer på kjøpsdagen er tatt med. Det er ikke tatt hensyn til rabattordninger, medlemskap eller tilbud pga. dato. ● Når vi etterspør en vare av en viss mengde/størrelse, har vi i noen tilfeller valgt tilsvarende produkter så nær etterspurt mengde som mulig. Der pakningsstørrelsen avviker, er prisen omregnet til etterspurt vekt/størrelse. ● Kjedene har fått sjekke sine egne priser etter at VG har innhentet og kvalitetskontrollert dem. ● De kjedene som kommer dårligst ut blir tilbudt et tilsvar i saken. ● Vi tar forbehold om at prisene i VGs matbørs kan være endret etter kjøpsdato. ● Matvarene i VGs matbørs gis til et veldedig formål etter publisering. Vis mer

– Slo uheldig ut

Vi har ikke bedømt kvaliteten på grønnsakene hos Oda og de andre kjedene. I VGs prissjekk så alle produktene fine ut.

Dette sier Oda om stor/liten-praksisen:

– Når vi kjøper inn frukt og grønnsaker, er det noe variasjon innenfor vektklassen vi kjøper inn, og dette slo uheldig ut i VGs handlekurv denne gangen, ved at vekten på brokkoliene var helt i det nederste sjiktet, sier Tor Erik Aag.

– Hvorfor skiller dere på «stor» og «liten» for grønnsaker med stykkpris, når de andre kjedene ikke gjør dette?

– Oda tilbyr på en del frukt og grønnsaker størrelser som er større enn vanlig. Dette gjør vi fordi mange av våre kunder er barnefamilier, som gjerne vil kjøpe litt større enheter. Vi gjør det også fordi større grønnsaker i mange tilfeller også gir mindre svinn for kunden, sier han.

– Northug-marginer

Som vi har sett i de siste års matbørser i VG, er det et stadig økende antall like priser hos lavpriskjedene. I denne sjekken er som sagt 80 av 84 priser helt like hos Rema og Oda.

– Lavpriskjedene har generelt sett helt like priser, hva sier det om konkurransen?

– Vi kan ikke konkludere så mye når det gjelder like priser, fordi de ikke sier så fryktelig mye om det er konkurranse eller ikke. Hvis det er veldig sterk konkurranse, så vil vi også forvente at det stort sett er like priser. Dersom en butikk legger seg litt over, så kan man miste en del av etterspørselen. Like priser kan være et utslag av veldig sterk konkurranse, men det kan også skyldes lite konkurranse, sier Øystein Foros, professor i økonomi ved Norges handelshøyskole.

Han sier dagligvarekjedene skuler på hverandre og justerer prisene sine.

– De er opptatt av VGs pristest. De er svært interessert i hvordan de kommer ut av denne pristesten. Det tar jo oftest bare timer før den kjeden som vinner er ute med seieren i egen markedsføring, selv om seieren er med Northug-margin, sier professoren.

DAGLIGVAREEKSPERT: Øystein Foros, professor i økonomi ved Norges handelshøyskole.

Mister troverdighet

Foros forklarer dette med at Rema, Kiwi, Extra og nå også Oda, følger veldig nøye med på hverandre fordi de mister troverdighet som en lavpriskjede hvis de blir liggende over de andre.

– Hvis Rema, Kiwi, Extra og Oda – som utgir seg for å være billigst – blir liggende med høyere priser, vil de miste troverdighet, sier Foros.

Han sier dette ikke har så stor betydning for for eksempel, Meny, fordi vi vet man må betale litt ekstra når man går i en fullsortimentsbutikk, hvor service og utvalg, og ikke lavpris, er profilen.