Slik blir du god på langløp: – Løping er den ultimate frihet

For ni år siden hadde Raquel Galetto «lagt på seg altfor mange kilo» og hadde knapt løpt et skritt i sitt liv. Nå har 47-åringen, som er bosatt på Eidsvoll, fullført 34 maraton over hele verden. Her er hennes syv beste løperåd.