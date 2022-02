8 tegn på at du har en kontrollerende partner

Et kontrollerende forhold oppstår gradvis og kan utvikle seg til å bli et rent mareritt. Her deler ekspertene faresignalene du bør være oppmerksom på – og hvordan den kontrollerende atferden kan skille seg mellom menn og kvinner.

Av Ida Lokland

Publisert: Nå nettopp

Du har møtt drømmepartneren. Han eller hun som bryr seg om deg, som stiller støttende opp, og som genuint interesserer seg for deg og ditt liv.