Penge-ekspertenes tips til smart dagligvarehandel

– De dyreste pengene er de du ikke er klar over at du bruker, sier siviløkonom Siw Slevigen. Her er pengeekspertenes beste tips for smart dagligvarehandel.

Av Geir Røed/Dine Penger

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden