10 alternativer: Lag egen strøm og varme

Ulike former for solenergi, varmepumper, vindmøller og pellets kan bidra til langt mindre behov for strøm fra dyre leverandører. Her er noen av alternativene for deg som ikke bare vil bytte strømselskap, men vil bytte til en annen form for energi.

Av Mona Langset

Publisert: Nå nettopp

Riktignok krever dette en del investering i form av utstyr og installasjon i egen bolig. Men siden utstyret har lang levetid vil regnestykket gå i pluss etter noen år.