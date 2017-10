Ny statistikk: Dette er de vanligste kreftformene

32.827 personer ble diagnostisert med kreft i Norge i 2016, viser nye tall fra Kreftregisteret.

Blant de nye krefttilfellene var 17.763 tilfeller blant menn, tilsvarende 54 prosent, og 15.064 tilfeller kvinner – 46 prosent.

Kreftregisteret offentliggjorde mandag en komplett kreftstatistikk for 2016.

De vanligste kreftformene i Norge Samlet for alle aldersgrupper er dette de vanligste kreftformene blant menn: * Prostatakreft * Lungekreft * Tykktarmskreft * Kreft i blære og urinveier For kvinner er de vanligste kreftformene: * Brystkreft * Tykktarmskreft * Lungekreft * Føflekkreft For all kreft samlet ligger ratene om lag på samme nivå som i 2015, med en økning på 1,2 prosent. Kilde: Kreftregisteret



Ifølge statistikken øker fortsatt risikoen for å rammes av en eller annen kreftform med alderen, og 36 prosent av alle menn og 30 prosent AC alle kvinner vil bli diagnostisert med en kreftsykdom innen fylte 75 år, ifølge Kreftregisteret.

– Nesten halvparten av alle menn og 34 prosent av alle kvinner som får kreft er over 70 år gamle, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret under fremleggingen av statistikken.

Det er prostatakreft, lungekreft, tykktarmskreft og kreft i blære- og urinveier som er de vanligste kreftformene blant menn, menes de vanligste kreftformene hos kvinner er brystkreft, tykktarmskreft, lungekreft og føflekkreft.

Les også: Ny rapport: Vestfoldinger får oftest kreft

– For en del kreftformer ser vi likevel markante endringer, og fortsatt er føflekkreft en av kreftformene med størst prosentvis økning i denne femårsperioden sammenlignet med den forrige, sier Ursin.

Ifølge rapporten, Cancer in Norway 2016, ventes det en økning i kreft blant befolkningen de kommende årene.

Innen 2022 forventes det 11 prosent flere krefttilfeller, og innen 2027 hele 23 prosent flere tilfeller.

Økning av blærekreft



En annen kreftform som øker mye er blærekreft hos kvinner.

PRESENTERTE NY STATISTIKK: Direktør Giske Ursin i Kreftregisteret presenterte mandag ny kreftstatistikk for Norge. Foto: KREFTREGISTERET

– Tradisjonelt har menn blitt rammet i langt større grad enn kvinner, og selv om det er en økning for begge kjønn, er økningen kraftigst for kvinner, sier Ursin.

I 2016 fikk 1271 menn og 488 kvinner blærekreft.

En kjent risikofaktor for blærekreft er røyking, og røykevaner blant kvinner kan være en av forklaringene for økningen i blærekreft.

I 2015 døde totalt 10.944 personer av kreft i Norge. Det er 27 færre enn i 2014, presenterte Ursin under fremleggelsen av den nye statistikken.

LES OGSÅ: Finner de slemmeste svulstene

Ifølge den nye statistikken er det en nedgang i dødelighet for lungekreft. I dag lever 16 prosent av mennene og 22 prosent av kvinnene fem år etterå ha fått diagnosen.

– Det er den beste overlevelsesraten noen gang, og den mest gledelige nyheten i disse tallene, sa Ursin.

Årsaken til at flere nå overlever er primært tidligere diagnostisering og bedre behandlingsmetoder.

Flere kvinner får lungekreft



Sammenlignet med perioden 2007 til 2011, har det i perioden 2012 til 2016 vært en seks prosent reduksjon i lungekreft hos menn. Hos kvinner har det vært en økning på ni prosent.

Kreftregisteret tror at lungekreftstatistikken gjenspeiler at eldre menn i større grad har klart å stumpe røyken, mens særlig eldre kvinner beholder røykevanene.

– Røyking er det aller viktigste man kan gjøre noe med i dag for å unngå kreft. Alder og genetikk kan du ikke gjøre noe med. Mange krefttilfeller er rett og slett også bare uflaks. Det er mye uflaks som avgjør hvem som får kreft, men det er noe man kan gjøre selv, sa Ursin.

Blant andre ting hun trekker frem er det å ha en sunn kroppsvekt, ha en fysisk aktiv hverdag, velge et sunt kosthold, unngå sol og solarium og begrense inntaket av alkohol.

– Men det aller viktigste er altså å ikke røyke, sa Ursin.

Assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen kommenterte statistikken mandag, og ga Kreftregisteret honnør for at de er raske med å publisere nye tall om kreft i befolkningen.

-En del av de kreftformene som økes er kreftformer som kan forebygges. Blant annet føflekkreft, som skyldes at nordmenn reiser mer, tilbringer mer tid ute. Dette understreker betydningen av å bruke solfaktor og følge solvett-regler. Angående lungekreft for kvinner har vi også jobbet mye med tobakksforebygging, og nye tall viste nylig at seks av ti røykere ønsker å slutte. Her mener vi myndighetene må gjøre mer, sa Opdalshei.

LES OGSÅ: Ti tegn på mulig kreft du må ta alvorlig