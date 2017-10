Ny genmedisin for kreft godkjent i USA: Gir håp til 3500 dødssyke pasienter

LOS ANGELES (VG) Den andre i en rekke revolusjonerende, nye medisiner som bruker pasienters egne gener til å kurere kreft er godkjent i USA.

Den nye medisinen, som heter Yescarta og produseres av firmaet Kite Pharma, er godkjent av amerikanske legemiddelmyndigheter (FDA) til bruk på voksne med aggressiv blodkreft. Dette er pasienter som har vært gjennom flere runder cellegift uten effekt og som ikke har andre håp.

– Resultatene av medisinen er utrolige. Mange pasienter som ikke har andre muligheter vil få glede av denne behandlingen, sier blodkreftspesialist, DR Frederick L. Locke, ved Moffitt kreftsenter i Tampa til New York Times.

Det var avisen som meldte om godkjenningen først. VG har tidligere skrevet om den første genmedisinen som ble godkjent i USA, og tolv år gamle Emily Whitehead som lever i dag takket være behandlingen.

– Genmedisin vil revolusjonere kreftbehandling de neste fem årene. Vi har kommet langt innen blodkreft, men hvis vi også klarer å utvikle metoder som gjør at genmedisin kan brukes på solide kreftsvulster, vil behandlingen forandre alt, sa overlege Stephan Grupp ved Philadelphia Children's Hospital til VG.

Kostbar behandling

I USA er 3500 pasienter aktuelle for den nye behandlingen. Medisinen gis kun én gang, og hver pasient får en egen, individuell dose. Kostnaden per dose: 3,1 millioner norske kroner.

– Dette er en milepæl for utviklingen av helt nye behandlingsmetoder for dødelig sykdom. På kort tid har genmedisin gått fra å være et lovende konsept til å bli en realitet, sa lederen for FDA, Dr. Scott Gottlieb i en pressemelding.

FDA (The food and Drug Administration) utfører samme jobben som Beslutningsforum i Norge, og bestemmer hvilke medisiner som skal tas i bruk ved offentlige sykehus. Det forventes at europeiske helsemyndigheter vil behandle søknaden om å innføre de nye genmedisinene til neste år. Ved godkjenning i Europa blir det også lov å selge medisinene i Norge, men det kan ta år før de tas i bruk ved norske sykehus.

Yescarta hører til gruppen med medisiner som kalles CAR T-celle terapi. VG har tidligere omtalte denne metoden som en av de mest lovende innen nyere kreftbehandling.

Kan være dødelig

CAR står for «chimic antigen reseptor», som betyr at kroppens egne immunceller blir endret i labratorier til en personlig supermedisin, tilpasset den enkelte. Behandlingen med Yescarta foregår slik: På sykehuset tapper legene blod fra pasienten, som fryses ned og sendes til laboratoriet til Kite i California. Her blir blodet kjørt gjennom en maskin, som fjerner hvite blodceller. De hvite blodcellene blir ført inn i en ny maskin og genetisk endret til å angripe kreftcellene. Dette tar ca. 17 dager.

Baksiden ved medisinen er de kraftige bivirkningene, som kan være dødelige. Pasienter kan få høy feber, høyt blodtrykk og lungeproblemer. I studien som førte til godkjenningen døde to pasienter. Selv om legene hevder de har lært å kontrollere bivirkningene, vil det ta tid før behandlingen vil anses å være helt trygg.

I USA vil behandlingen innføres gradvis. Legene og sykepleierne vil få spesialisert trening før Yescarta innføres ved deres sykehus.

