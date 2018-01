Fremtidens medisin: Teknologien som kan revolusjonere kreftbehandlingen

PHILADELPHIA (VG) Kreftleger ved barnesykehuset i Philadelphia vil kurere kreft med banebrytende forskning. I 2018 kan behandlingen komme til Europa.

– Genterapi kan potensielt kurere kreft, sier overlege og en av verdens fremste onkologer, Dr. Stephan Grupp ved Children's Hospital of Philadelphia, til VG.

Han sitter på et overfylt kontor, tapetsert med bilder av smilende barn. Alle har blitt behandlet med en kostbar genterapi mot akutt lymphoblastic leukemi (ALL), kalt CT019 eller CAR-T celleterapi.

DETTE ER FREMTIDENS MEDISIN: * I en artikkelserie setter VG fokus på ny forskning innen genterapi – omtalt som et av de viktigste gjennombruddene innen moderne medisin. * I USA er to behandlinger for kreft godkjent av amerikanske helsemyndigheter (FDA). Emily Whitehead (12) er blant dem som er behandlet med genterapi. * Innen januar 2018 kan genterapi som gir blinde synet tilbake bli godkjent i USA. Christian Guardino (17) kan se som følge av denne metoden. Godkjennelsen vil åpne nye dører for forskere i hele verden. * De største problemene ved genterapi er etiske utfordringer og pris. * Ved Rikshospitalet i Oslo forsker norske leger på fremtidens kreftmedisin, kalt CAR-T celleterapi. Nå skal sykehuset i gang med tre nye studier.

Behandlingen, som er utviklet i laboratoriet vegg i vegg, blir omtalt som historisk. Aldri før har en medisin som bruker pasientenes egne gener til å bekjempe kreft blitt godkjent av amerikanske helsemyndigheter (FDA) til bruk ved offentlige sykehus.

– Neste steg er å utvikle metoder som gjør at genterapi kan brukes på solide kreftsvulster. Det vil revolusjonere kreftmedisin, sier Dr. Grupp.



Utviklet i Norge

I 2012 ble Radiumhospitalet valgt ut til å være med på å utvikle den nye, revolusjonerende metoden kalt CAR-T. Nå skal sykehuset i gang med flere nye studier på denne behandlingen.

– Oslo universitetssykehus er eneste senter i Norden for denne type behandling. Håpet er at vi skal kunne tilby denne behandlingen til pasienter tidligere i behandlingen og ikke som siste utvei, sier onkolog ved avdelingen for utprøvende kreftbehandling ved Radiumhospitalet, Steinar Aamdal.

Om behandlingen blir godkjent i Norge er fremdeles uvisst og Aamdal tror det vil bli en vanskelig prisdiskusjon.

– Dette er neste generasjons immunterapi. Jeg er ikke i tvil om at genterapi vil bli et nytt, stort og viktig felt med uante muligheter, sier Aamdal.

AKTIV GUTT: Kashaun Lawhorn og pappa Andre Lawhorn ser på TV sammen. Kashaun ble veldig syk da han var rundt tre år, men er i dag helt frisk. Han ble behandlet med genterapi for leukemi. Foto: Lech Klaudia , VG

Fikk genterapi – overlevde mirakuløst

HVA ER GENTERAPI? * Genterapi går enkelt forklart ut på å bytte ut et sykt gen med et friskt. Forskerne føre spesialdesignede gener inn i cellene. Disse genene kan produsere proteiner, som kan kurere sykdom. * Det er flere måter å føre de nye genene inn i kroppen på. Et eksempel er ved hjelp av virus. Dette er ”snille” virus, omgjort til transportmiddel av forskere. Grunnen til at man bruker virus er fordi de er gode på å aktivere gener i nye celler. * Ulempen med å bruke virus er at behandlingen bare kan gis en gang, fordi immunforsvaret reagerer på viruset. * Et annet alternativ er bruk av kunstig virus – såkalte ikke-virale transportmidler. Her injiserer forskerne en samling gener og andre stoffer i blodbanen eller direkte i vevet. * Genterapi kan være vanskelig og potensielt dødelig hvis det ikke gjøres riktig. De nye genene som innføres skal tas opp av de riktig cellene – og bare disse. Deretter skal de tas opp i cellekjernen og aktiveres. Hvis ikke trinnene fungerer optimalt samtidig, funker ikke behandlingen. Kilde: Forskning.no og Children's Hospital of Philadelphia

Da Kashaun Lawhorn (nå 7) var tre år, var han som unger flest. Elsket å spille fotball, satt aldri stille. Så en dag oppdaget pappa Andre flere blåmerker på guttens kropp. Han var kvalm og kastet opp. Noe var galt.

– Da vi fikk beskjed om at han hadde kreft, falt verden sammen, sier Andre Lawhorn til VG.

Vi møter ham og Kashaun, som i dag er syv år, hjemme i New Jersey. Den lille gutten ble først behandlet med cellegift da han ble syk i 2013, men uten effekt. Januar 2015 fikk foreldrene to valg. De kunne la sønnen være med på en studie med genterapi eller foreta en stamcelletransplantasjon. Legene anbefalte genterapi, som hadde hatt god effekt på andre barn med samme sykdom.

– De kalte behandlingen eksperimentell, som selvfølgelig skremte oss. Jeg var livredd, sier Lawhorn.



Men kort tid etter behandlingen var Kashuan frisk. Det er han fremdeles. Det samme er Emily Whitehead (12) – behandlet med samme metode – som VG har skrevet om tidligere. Selv om ordet «kur» ikke brukes ofte i forbindelse med kreftbehandling, mener overlege Grupp at genterapi kan være nettopp det.

– Hvis en pasient er frisk fem år etter genterapi, sier jeg at de er kurert. Alle barna jeg har behandlet med metoden er fremdeles friske, sier overlegen.

Krefttypene som kan behandles med genterapi

Så langt kan Dr. Grupp og kreftlegene i Philadelphia behandle enkelte typer blodkreft med genterapi. Samtidig jobber de på spreng med nye studier som kan gjøre metoden aktuell for andre krefttyper.

Som for eksempel enkelte typer av:

Blodkreft



Lungekreft



Leverkreft



Brystkreft



Prostatakreft



Hjernekreft



– I tusenvis av år har medisin gått ut på å finne ut hva som er galt med en person og gi dem noe mot symptomene. Genterapi er en helt ny måte å behandle pasienter på, ved at legene modifisere pasientenes celler slik at de kan reparere seg selv. Mens medisin må tas i flere omganger, trenger du bare behandling med genterapi én gang, sier Dr. Grupp.

Kan komme til Norge neste år

Kristin Svanqvist i Legemiddelverket forteller at genterapi også vil komme til Norge.

– Industrien har varslet om flere behandlinger som kommer. Jeg forventer at vi får genterapi i Norge mot kreft i løpet av 2018, senest begynnelsen av 2019, sier hun til VG.

GJENNOMBRUDD: Dr. Stephan Grupp er blant verdens fremste leger på genterapi innen kreft. Så langt kan forskerne i Philadelphia kurere enkelte typer blodkreft, men de jobber også med nye studier som kan gjøre genmedisin aktuell for andre krefttyper. Foto: Lech Klaudia , VG

– Vil forandre alt

For å gjennomføre genterapi trengs egne laboratorium. Så langt finnes det et i Pennsylvania i USA og et i Tyskland, men Dr. Grupp tror det vil komme mange flere. – Jeg tror det vil finnes laboratorium og sykehus med ekspertise på området i hvert land i Europa innen noen år, sier Grupp.

– Hvordan vil metoden forandre måten vi behandler kreftpasienter på i dag?

– Den vil forandre alt. Måten vi behandler blodkreftpasienter på vil gjennomgå en storstilt forandring, og andre krefttyper vil følge etter. Den store utfordringen er å løse problemet med solide kreftsvulster. Hele verden jobber på spreng for å løse den gåten akkurat nå, sier Grupp.