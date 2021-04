Foto: Berit Roald / NTB

Psykisk helse viktigst for unge

Det er ikke lenger klima- og miljøsaker som er den viktigste saken for unge i Norge.

Av Jonathan Falk

UNG2021-undersøkelsen fra Opinion viser halvparten av de unge i Norge holder psykisk helse som sin viktigste sak. Undersøkelsen omtaler oppgangen fra 2019 som «signifikant».

Listen har tidligere vært toppet av klima- og miljøtematikk.

Dermed ser det ut til at temaer rundt psykisk helse seiler opp som en av sakene unge går til valgurnene med til høsten. De virker nemlig ikke fornøyde med tilbudet som gis.

Skeptiske til skolen

I Kantar-undersøkelsen Helsepolitisk barometer 2021 sier 26 prosent av befolkningen at «mer tilgjengelig psykisk helsehjelp» er deres viktigste helsepolitiske sak. Saken topper dermed listen, foran for eksempel «sykepleiemangel.»

Blant respondentene under 30 svarer 38 prosent dette.

Troen på at skolen klarer å fange opp, og hjelpe elever som trenger psykisk støtte, er også svak. 68 prosent under 30 svarer at de har «ganske eller svært liten tro» på at skolen klarer det.

– Dette viser at vi må fortsette kraftsatsingen på psykisk helse. Det er alvorlige tall. Selv om mange har det bra, er det alt for mange sliter selv eller kjenner noen som har det vanskelig. Psykiske plager er en av grunnene til at folk faller ut av skole og jobb, sier Mari Lønseth Holm, som sitter i helse-og omsorgskomiteen for Høyre.

Foto: Frode Hansen

Fra tidligere vet man at blant annet studenter rammes hardt av tiden vi er i. Én av fire aleneboende studenter har det siste året oppsøkt psykolog og fire av ti sier de oftere føler seg nedstemt.

– Hva innebærer denne «kraftsatsingen» deres?

– For å nevne noe, så har regjeringen sørget for en opptrappingsplan for barn og unges psykisk helse. Skolehelsetjenesten og helsestasjonene har blitt satset på hvert eneste år, som har gjort at årsverkene i tjenestene har økt med over 1400 i disse tjenestene, sier Lønseth Holm.

Hun legger til at psykisk helse står høyt på agendaen når Høyres landsmøte arrangeres i vår, og at de vil jobbe for å få ventetidene ned.

– Da handler det om mer kapasitet i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), og samtidig legge til rette for mer lavterskel-tilbud ute på skolene og i kommunehelsetjenesten og flere oppsøkende team.

Håper unge blir tatt på alvor

President i Psykologforeningen, Håkon Skard, er glad for det økte fokuset på psykisk helse blant unge.

– Dette er høyst velkomment. Vi har en større aksept for psykisk helse som en del av helsebegrepet enn man har i mange andre deler av verden, men det betyr ikke at vi er i mål. Siden den opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet i 2009 har det vært spredte satsinger her og der, men noen større satsinger på barn og unges psykiske helse har det reelt sett ikke vært.

Han forteller at det også har vært skepsis til opptrappingsplanen regjeringen startet i 2019.

– Barneombudet kalte den et mageplask, sier Skard.

Nå håper han politikerne tar de unges ønske på alvor.

– Jeg håper fokuset som er på psykisk helse nå vedvare gjennom valgkampen, og at man har en reell satsing. At man ser på hvordan tjenestene er organisert og hvilke ressurser som trengs for å gi et godt tilbud.

– Føler du politikerne tar temaet på alvor?

– Det er varierende. Noen gjør det. Andre virker ikke å ha forstått betydningen av det. De fleste har nok gode intensjoner, men i noen tilfeller skorter det på forståelse og handlingskraft, sier han.

SV: – Vi føler oss alene

– Jeg skjønner virkelig godt disse svarene. Særlig under korona, men også til vanlig. De unge forstår at vi har en psykisk helsekrise, og at hjelpen folk får ikke er bra nok.

Det sier helsepolitisk talsperson i SV, Nicholas Wilkinson.

– SV har følt seg veldig alene i kampen for bedre psykisk helse og bedre psykisk helsevern. Det var ille før pandemien. Nå er det enda verre.

– Hvordan vil SV konkret jobbe for å bedre tallene?

– Vi har foreslått en rekke tiltak som lavterskel psykisk helsevern, penger til psykisk helse i skolen, brukerstyrte senger, ressurser til studentene, penger til psykisk helsehjelp for de eldre og å styrke BUP og spesialisthelsetjenesten for de som er aller sykest, sier Wilkinson.