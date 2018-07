HASTER: Tore Hagebakken (Ap) i helse- og omsorgskomiteen krever en redegjørelse fra helseministeren på hva han vil gjøre for å hindre forskjellsbehandling på tilgang på nye medisiner. Foto: Espen Braata, VG

Arbeiderpartiet om forskjellene i tilgangen på ny medisin: – Dette godtar vi ikke

Publisert: 28.07.18 17:12

HELSE 2018-07-28T15:12:35Z

Bostedet ditt kan avgjøre hva slags behandling du får tilgang til, viser en landsdekkende gjennomgang VG har gjort. – Fullstendig uakseptabelt, mener Arbeiderpartiet.

– Dette bryter med prinsippet om likeverd i helsetjenesten, og det er fullstendig uakseptabelt, sier Arbeiderpartiets Tore Hagebakken i helse- og omsorgskomiteen.

Fredag skrev VG om kreftsyke Terje fra Nord-Trøndelag som har fått avslag på sin søknad – til tross for at samme behandling er gitt til flere pasienter på Østlandet.

– Det gjør vondt å se at det er slik at folk kanskje må flytte for å få medisin i en særdeles krevende fase i livet. Det nekter vi å godta.

Unntaksbestemmelsen ble innført i 2014 og gir leger mulighet til å søke om å få behandle pasienter med medikamenter som ligger i kø for vurdering hos Beslutningsforum.

Tallene viser at Helse Sør-Øst har sendt flere unntakssøknader siden 2016 enn noen av de andre regionene – også antall pasientopphold tatt i betraktning.

– Dette haster

Hagebakken i Ap krever nå en skriftlig redegjørelse for situasjonen fra helseminister Bent Høie (H). Her ber han også om å få et klart svar på hva statsråden vil gjøre for å sikre alle pasientene lik behandling.

– Dette gjelder ikke veldig mange pasienter, men det er mange nok til at det her må gjøres mer enn det som er gjort så langt. Dette er mennesker som er i en kritisk situasjon, og for dem er dette selvfølgelig svært urettferdig, sier han.

I fjor høst sendte helseminister Bent Høie et brev til de regionale helseforetakene med krav om å endre unntaksregelen, slik at pasienter rundt i landet får lik tilgang. Brevet er bare ett av flere krav om å endre unntaksregelen, som er blitt stilt helseregionene de siste årene.

Dette holder ikke, mener Ap-politikeren.

– Det er snart ett år siden dette brevet ble sendt, og når han nå ser at det fremdeles er forskjeller må han foreta seg mer – og det haster, sier Hagebakken.

– Den eksakte løsningen sitter ikke jeg på her og nå, men det må vi finne ut av sammen. Dette må Høie prioritere, og det må skje raskt.

Skal diskutere ordningen

Helseminister Bent Høie er for tiden på ferie, og har ikke anledning til å svare på VGs henvendelser.

Politisk rådgiver Saliba Andreas Korkunc skriver i en e-post til VG at målet er minst mulig forskjellsbehandling, og at VGs tall viser at de ennå ikke er i mål.

«Vi har stor forståelse for at det er vanskelig å få avslag på unntaksordningen når man allerede har prøvd ut all godkjent behandling», skriver han .

Videre skriver han at pasienten må «skille seg klart fra pasientgruppen for øvrig» for å benytte seg av unntaksordningen.

Rådgiveren skriver at departementet allerede har avtalt et møte med lederen av Beslutningsforum for å diskutere ordningen.

«I møtet som embetsverket skal ha med lederen for Beslutningsforum i neste måned, vil oppfølgingen av oppdraget fra helseministeren tas opp. Her vil vi ta med oss tallene fra VG som viser de regionale forskjellene. Målet vårt er minst mulig forskjellsbehandling, og det er positivt at VGs saker gir oppmerksomhet om viktigheten av dette. Om det kommer opp konkrete forslag om hvordan arbeidet kan intensiveres, vil vi naturligvis vurdere dette», skriver han.

Rådgiveren viser til at det er opp til helseregionene å vurdere hvordan ordningen skal fungere i deres region.

«Ordningen vil derfor i sin natur kunne skape ulikheter i pasienters tilgang til nye medisiner og metoder. Målet er likevel minst mulig forskjellsbehandling. Derfor har helseministeren bedt helseregionene om å legge til rette for en mest mulig likeverdig praktisering av unntaksordningen», skriver han.