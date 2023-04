STIKK MOT KREFT: Medisin mot kreft kan bli langt enklere om få år, dersom forskernes spådommer stemmer.

Legemiddelselskap: − Nye vaksiner vil kunne redde millioner av liv

Såkalt persontilpasset medisin vil kunne bidra til å bekjempe kreft og hjertesykdommer, mener Moderna. Norsk immunolog deler optimismen.

Millioner av liv kan bli reddet av banebrytende vaksineteknologi. Det er beskjeden fra det amerikanske legemiddelselskapet Moderna.

Til den britiske avisen The Guardian sier selskapet at de har klare vaksiner mot kreft og alvorlige hjertesykdommer innen utgangen av tiåret.

Teknologien som er i ferd med å tas i bruk er såkalte personlige vaksiner, som er produsert til å kjempe mot sykdommer på individnivå. Det vil si at en konkret vaksine kun fungerer for en konkret sykdom hos en konkret person.

Paul Burton, medisinsk sjef i Moderna, legger ikke skjul på optimismen:

– Vi kommer til å ha en vaksine som vil være svært effektiv, og den kan redde hundretusener, om ikke millioner av liv.

Han forteller at selskapet for tiden utvikler kreftvaksiner mot flere forskjellige typer svulster, i tillegg til andre vaksiner.

Moderna ble for alvor kjent som legemiddelselskap under utviklingen av vaksiner mot covid-19.

Ekspert optimistisk

Professor i molekylær immunologi ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland deler optimismen over utviklingen i teknologien.

Hun forklarer at teknologien bak blant annet vaksiner mot kreft går ut på å lage bestemte mRNA-molekyler mRNA-molekylerType molekyl som overfører og omsetter genetisk informasjon fra DNA til proteiner i kroppens celler. som kan få kroppens immunforsvar til å reagere på akkurat den kreftsvulsten du har. Man lager rett og slett skreddersydde vaksiner til enkeltindivider.

– Dette går under begrepet persontilpasset medisin, sier hun.

Hun understreker at det er viktig å skille mellom forebyggende og terapeutiske vaksiner.

Vaksinene mot covid-19 er eksempler på forebyggende vaksiner, som gjerne inngår i massevaksinasjonsprogram. Terapeutiske vaksiner gis individuelt etter at sykdommen er påvist.

IMMUNOLOG: Anne Spurkland forklarer at vaksinene får immunforsvaret til å bekjempe sykdommer.

Les også Immunolog om FHI-kutt: – Dette er så skandaløst FHI må kutte 300 millioner og kvitte seg med ansatte. Det mener immunolog Anne Spurkland er hodeløst.

Noe annet muligens vil la seg kunne kurere av vaksiner i fremtiden, er demenssykdommen Alzheimers.

Immunologen fastslår at det store hinderet for utviklingen for tiden handler om å forstå selve sykdommen bedre, ikke nødvendigvis vaksineteknologien.

– For eksempel regner man nå med at det er et enkelt protein i hjernen som kan være en av årsakene til Alzheimers, forklarer Spurkland og fortsetter:

– Vaksiner virker via immunforsvaret. For å vaksinere mot denne sykdommen må man forstå hvordan immunforsvaret kan utnyttes for å bremse eller stanse sykdomsprosessen.

Hun forklarer at teknologien for å lage bestemte arvestoffmolekyler som muliggjør denne typen vaksiner, har eksistert lenge. Det er produksjonskapasiteten og prisen som har sunket dramatisk de siste årene, og det er det som er revolusjonerende i hennes øyne.

– Denne typen teknologi kostet forferdelig mye for inntil noen få år siden.

– Er det slik at for eksempel kreft kan bli kurert?

– Tja, vi vet jo allerede at immunsystemet i noen tilfeller kan utnyttes for å gjøre folk kreftfri. Og det kan man jo kalle en kur, svarer hun og utdyper:

– Behandlingen «får i gang igjen» immunceller som allerede har oppdaget kreften. Men dessverre har denne behandlingen kun god effekt hos en mindre andel av kreftpasientene.

Hun tror at vi vil få flere forsøk og studier hvor slike vaksiner prøves ut, men legger ikke skjul på at det er mye forskning som gjenstår:

– Hver kreftsvulst er unik. Det er et tett samspill mellom kreftcellene, det normale vevet og immunforsvaret, som er avgjørende for hvordan kreftsvulsten reagerer på vaksiner og annen behandling.