Gjennombrudd: Ny Alzheimers-medisin vekker oppsikt

En oppsiktsvekkende ny Alzheimer-medisin ser ut til å bremse utviklingen av sykdommen med mer enn en tredjedel, viser nye kliniske studier. Ekspertene peker på hvilken betydning dette kan få.

Dette er andre gang på under et år at forskerne gjør betydelige gjennombrudd når det gjelder medisiner for Alzheimers sykdom, og det forsterker håpet om at en ny og effektiv behandling er på vei.