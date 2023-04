Sjekk deg: Er alkoholforbruket ditt en risiko?

Har det blitt litt mye alkohol i det siste? Slik vet du om dine alkoholvaner risikerer å gjøre deg avhengig.

Et glass vin til middagen. Et par utepils med kolleger i vårsolen i april. En langhelg eller ferie med venner og familie innebærer ofte god mat og noe godt i glasset for nordmenn.